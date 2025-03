Intitolazione dell'istituto a Sammy Basso: un tributo emozionante

Una cerimonia ricca di emozioni

Oggi, l’istituto omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, ha vissuto un momento storico con l’intitolazione a Sammy Basso, un biologo vicentino che ha combattuto contro la progeria fino alla sua prematura scomparsa avvenuta nell’ottobre 2022. La cerimonia, caratterizzata da una forte partecipazione, ha visto la presenza di genitori, alunni, docenti e autorità civili e militari, tutti uniti per rendere omaggio a un giovane che ha ispirato molti con la sua determinazione e curiosità.

Un legame speciale con la comunità

La manifestazione è stata fortemente voluta dal direttore dell’USR Molise, Maria Chimisso, e ha incluso anche un videocollegamento con il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. I familiari di Sammy hanno ricevuto un caloroso benvenuto da parte della comunità scolastica, che ha voluto esprimere il proprio affetto attraverso messaggi e lavori artigianali realizzati dagli studenti. Questo gesto ha rappresentato un momento di condivisione e di dialogo, in cui i familiari hanno potuto raccontare la vita e le passioni di Sammy, creando un legame profondo con i ragazzi presenti.

Un simbolo di speranza e sensibilizzazione

Durante la cerimonia, una studentessa ha donato una salamandra, simbolo dell’associazione fondata dai coniugi Basso per sensibilizzare il pubblico sulla progeria, una malattia rara che colpisce i bambini. La madre di Sammy ha espresso la sua gratitudine, sottolineando l’importanza di questa manifestazione: “Per noi, dare il suo nome a un istituto scolastico è una cosa bellissima. Sammy era curioso di tutto e studiava tanto per andare in fondo a tutto”. Queste parole risuonano come un invito a continuare a lottare per la conoscenza e la consapevolezza riguardo alle malattie rare, affinché la memoria di Sammy possa vivere attraverso le generazioni future.