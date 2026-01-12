Iran: Aumento della Violenza e Nuove Sanzioni Imminenti

Negli ultimi giorni, l’Iran ha assistito a un’escalation delle manifestazioni popolari, con i cittadini che scendono in piazza per il quindicesimo giorno consecutivo. Queste proteste hanno ricevuto una risposta brutale da parte del governo, che ha intensificato la repressione tramite sparatorie e arresti di massa. Secondo le organizzazioni non governative, il numero delle vittime è preoccupante.

Repressione delle manifestazioni

Le forze di sicurezza iraniane hanno impiegato metodi violenti per disperdere i manifestanti, sparando sulla folla e minacciando pene severe, tra cui la pena di morte. La situazione è ulteriormente complicata da un blackout di internet imposto dalle autorità, che limita la comunicazione e l’accesso alle informazioni. Gli ospedali del paese versano in condizioni critiche, sopraffatti dai feriti che affluiscono a causa della violenza.

Arresti e vittime

Secondo l’agenzia di stampa Hrana, oltre 10.000 persone sono state arrestate durante le manifestazioni. Le notizie provenienti dal paese indicano che il numero dei morti potrebbe superare le 500 unità, incluse vittime innocenti e minori. L’Organizzazione per i diritti umani ha confermato che tra i deceduti ci sono anche membri delle forze dell’ordine, ma la maggior parte delle vittime è composta da manifestanti pacifici.

Minacce e intervento internazionale

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di essere pronto a intervenire a favore dei manifestanti, promettendo supporto e possibili azioni militari contro il regime di Teheran. Le sue dichiarazioni hanno sollevato preoccupazioni in Iran, dove i leader politici hanno avvertito che qualsiasi attacco da parte degli Stati Uniti e di Israele sarebbe considerato un atto di guerra e avrebbe gravi conseguenze.

Reazioni della comunità internazionale

In risposta alla crescente violenza in Iran, l’Unione Europea sta valutando l’adozione di nuove sanzioni nei confronti del regime. La premier estone, Kaja Kallas, ha affermato che l’UE è pronta a intervenire tempestivamente per punire le autorità iraniane per le loro azioni contro i diritti umani. Nel frattempo, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso il proprio shock per la brutalità mostrata dal governo iraniano.

Il ruolo delle autorità e futuro delle proteste

Il procuratore generale iraniano ha dichiarato che tutti i manifestanti rischiano di essere accusati di mohareb, un reato punibile con la pena di morte. Questa comunicazione ha generato un clima di terrore tra la popolazione, contraria a un regime sempre più oppressivo.

Nonostante le minacce, le proteste continuano e il coraggio della popolazione iraniana rappresenta una sfida costante per il regime. In un contesto di crescente repressione e violenza, le manifestazioni potrebbero trasformarsi in un movimento più ampio e organizzato, alimentato dalla determinazione di una popolazione in cerca di libertà e giustizia.