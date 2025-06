L’Iran si è attivato dopo l’attacco subito da Israele ed ha attaccato a propria volta la nazione del presidente Netanyahu ma un altro problema è insorto, il regime ha scelto la via dell’informazione di propaganda ed ha quindi bloccato il collegamento ad internet ai cittadini che non potranno più vedere cosa accade nel mondo ne tantomeno postare le proprie idee.

Iran, arriva il blocco alla rete internet

Ora in Iran i principali social come Instagram, Facebook, TikTok e X non sono più accessibili perché il regime di Khamenei, come riporta anche Leggo.it, ha deciso di bloccare i social e di interrompere il collegamento ad internet.

Una scelta attesa dal regime, in questo modo può controllare la cittadinanza e inibire il dissenso contro la propria politica facendo veicolare solamente il proprio pensiero.

Tuttavia, vi sono in Iran ragazzi che hanno toccato con mano la libertà e non vogliono la dittatura, chissà che questa imposizione non possa farli scendere in piazza a protestare a costo di perdere la loro vita.

Musk corre in aiuto con Starlink

Elon Musk visto quanto sta accadendo è arrivato in soccorso attivando Starlink il proprio sistema di collegamento ad internet, una mossa che può essere vista come un tentativo di ulteriore avvicinamento a Donald Trump.

Il collegamento ad internet, tramite VPN permette alla popolazione colpita da Israele di poter osservare una realtà diversa da quella del regime così da scuotersi per cercare di sovverchiare il potere attualmente in corso.

La tecnologia può essere il mezzo inatteso per provare a cambiare la situazione e mitigare l’ennesima guerra che sta coinvolgendo persone innocenti che stanno perdendo la vita, in uno scenario che è già pesante e che purtroppo sarà destinato a peggiorare ulteriormente.