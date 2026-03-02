La guerra lanciata da Trump all’Iran sta continuando a produrre effetti e vi sono stati in questa giornata svariati attacchi che hanno portato a tanti morti e feriti. Scopriamo cosa sta accadendo e l’impatto che avrà per la risoluzione del conflitto.

Trump: conflitto si chiuderà in 4 settimane

Trump ha annunciato di aver colpito e ucciso l’ayatollah Ali Khamenei nel primo attacco assieme ad altri 48 leader iraniani.

Per la nuova guida suprema a capo del territorio serviranno altri 1-2 giorni. Nel frattempo giubilo nelle piazze di Tehran dove il popolo si augura presto di dire addio al regime.

Trump ha anche annunciato in quanto tempo finirà la guerra – “potrebbe durare 4 settimane” testimoniando che sarà una guerra-lampo. Dello stesso filone anche Rubio che ha annunciato che il confiltto avrà vita breve.

Iran attacca base britannica a Cipro

L’Iran ha allargato il proprio raggio d’azione oltre i paesi del Golfo. E’ stata colpita una base britannica situata a Cipro con l’utilizzo di un drone, come riportato da LiberoQuotidiano.it.

L’attacco è arrivato a seguito del “si” inglese agli Stati Uniti per l’utilizzo delle basi RAF per il lancio di attacchi difensivi volti neutralizzare e distruggere i missili iraniani e chi li gestisce.