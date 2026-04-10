Iran e Stati Uniti a Islamabad: precondizioni, tensioni e scenari per la tregua

Iran e Stati Uniti a Islamabad: precondizioni, tensioni e scenari per la tregua

La visita a Islamabad apre una fase negoziale fragile: tra le richieste dell'Iran su Libano e asset congelati e le pressioni di Washington, il dialogo rimane in bilico

La delegazione dell’Iran, guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, è giunta a Islamabad nella mattinata del 10 aprile per incontrare i rappresentanti degli Stati Uniti e avviare colloqui volti a consolidare una tregua più stabile. L’arrivo è stato confermato dai media di Stato iraniani e segna l’apertura di un negoziato carico di condizioni preliminari: Teheran ha chiarito che i colloqui partiranno solo se verranno rispettate alcune precondizioni ritenute essenziali.

In questo quadro, la posta in gioco include il futuro del cessate il fuoco e la gestione di beni finanziari congelati, temi che potrebbero determinare il successo o il fallimento delle trattative.

Da parte statunitense la delegazione sarà guidata dal vicepresidente JD Vance, affiancato da figure di peso della diplomazia e della sicurezza.

Sullo sfondo, le dichiarazioni pubbliche e le mosse militari evidenziano quanto la situazione resti tesa: le parole del presidente Donald Trump relative allo Stretto di Hormuz e alle possibili riprese delle operazioni militari mostrano che l’opzione della forza non è stata esclusa, mentre Teheran rimane ferma sulle sue condizioni iniziali.

Composizione delle delegazioni e ruoli chiave

La squadra iraniana comprende una combinazione di figure politiche, militari, legali ed economiche: oltre a Ghalibaf, sono presenti il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, il segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale Mohammad Bagher Zolghadr, il vice ministro degli Esteri Majid Takht-Ravanchi, il segretario del Consiglio di difesa Ali Akbar Ahmadian e il governatore della Banca centrale Abdolnaser Hemmati. Questa composizione indica che Teheran porta al tavolo non solo questioni politiche ma anche rivendicazioni economiche e di sicurezza, in particolare la richiesta di sbloccare alcuni asset congelati che, a detta dei negoziatori iraniani, devono essere risolte prima dell’avvio vero dei colloqui.

Chi rappresenta Washington

Per gli Stati Uniti la delegazione è guidata dal vicepresidente JD Vance e comprende l’inviato speciale Steve Witkoff, Jared Kushner e il comandante del Centcom Brad Cooper. La presenza di figure militari e politiche nella delegazione americana riflette la duplice priorità di Washington: preservare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e impedire che l’Iran acquisisca capacità nucleari. Le dichiarazioni ufficiali degli Usa hanno ribadito la determinazione a mantenere pressione diplomatica e, se necessario, capacità militari disponibili nella regione.

Punti di contesa: precondizioni e richieste

Il nodo centrale rilevato da Teheran riguarda due misure che, secondo Ghalibaf, dovevano già essere attuate: il rispetto del cessate il fuoco anche in aree come il Libano e lo sblocco di risorse finanziarie iraniane congelate all’estero. L’Iran definisce tali richieste come condizioni preliminari per l’apertura dei negoziati, e insiste che senza il loro soddisfacimento non si potrà procedere. Questa impostazione rende il tavolo negoziale particolarmente delicato, perché Washington e i suoi alleati interpretano diversamente l’estensione del cessate il fuoco e la portata delle misure economiche da adottare.

Lo Stretto di Hormuz e i “frozen assets”

Lo Stretto di Hormuz è uno degli elementi più controversi: per gli Usa la libera circolazione marittima è una condizione non negoziabile e il presidente Trump ha ribadito pubblicamente l’intenzione di riaprire il passaggio, con o senza il consenso di Teheran. Sul fronte economico, la richiesta iraniana su presunti asset bloccati — a volte citati come frozen assets — riguarda conti e risorse congelate da sanzioni passate. Washington sostiene di sapere dove si trovano conti di leader iraniani e li ha designati come oggetto di misure restrittive; tuttavia la possibile rimozione parziale di tali restrizioni è un tema che richiede accordi molto tecnici e garantiti.

Contesto regionale e rischio di escalation

Intorno ai negoziati si muove un quadro militare e diplomatico teso: fonti israeliane hanno riferito di preparativi in caso di fallimento delle trattative, mentre nelle aree di confine tra Israele e Libano si segnalano allarmi e attacchi riconducibili a scontri con Hezbollah. Le autorità libanesi hanno aggiornato il bilancio delle vittime derivanti dagli raid, segnalando 357 morti in un singolo giorno e un totale di 1.953 decessi e 6.303 feriti dall’inizio della nuova fase di ostilità, a testimonianza della gravità della situazione umanitaria e della pressione che grava sui negoziati.

Il Pakistan, ospitante del vertice, è stato ringraziato da leader internazionali: il primo ministro Shehbaz Sharif ha definito il ruolo di Islamabad cruciale per la pace, mentre il premier britannico Keir Starmer ha elogiato gli sforzi diplomatici pachistani. In questo scenario, ogni passo avanti dipenderà dalla capacità delle parti di trasformare le precondizioni in misure verificabili e dall’equilibrio tra pressione diplomatica e deterrenza militare.

Con la delegazione di Teheran in sede e la controparte americana pronta a negoziare, la partita resterà aperta: il risultato dipenderà dalla disponibilità a concordare garanzie concrete sul cessate il fuoco, soluzioni tecniche sugli asset bloccati e impegni verificabili sulla navigazione nello Stretto di Hormuz. Fino ad allora, la tregua rimarrà fragile e il rischio di nuove tensioni non potrà essere escluso.