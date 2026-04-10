Hormuz, pedaggio in Bitcoin e conseguenze per il traffico energetico

L'annuncio di Teheran sul pedaggio in Bitcoin per il passaggio nello Stretto di Hormuz riapre nodi giuridici, commerciali e politici con ricadute sui prezzi dell'energia e sulle rotte marittime

Negli ultimi sviluppi legati allo Stretto di Hormuz l’approccio di Teheran ha introdotto una novità che mescola controllo militare e strumenti finanziari alternativi: il passaggio delle navi è diventato condizionato e, secondo fonti iraniane, il pagamento del transito dovrà essere effettuato in Bitcoin. Questo annuncio ha provocato reazioni diplomatiche e preoccupazioni nelle compagnie di navigazione e nei mercati energetici, facendo emergere questioni pratiche e giuridiche complesse.

Il presidente di una grande potenza ha poi ribadito che non intende accettare la trasformazione dello Stretto in un punto di riscossione.

La misura si inserisce in un contesto di traffico fortemente ridotto: dalle precedenti medie di oltre cento navi al giorno si è passati a cifre molto più basse, con l’accesso sottoposto a limiti, controlli e scelte di rotta alternative.

L’eventuale obbligo di pagare un pedaggio in criptovalute muove anche questioni pratiche, come la rapidità delle transazioni richieste e la tracciabilità dei fondi, oltre a sollevare dubbi sulla compatibilità con le norme internazionali che regolano il passaggio in transito attraverso stretti marittimi.

Come sarebbe strutturato il pedaggio e le modalità di pagamento

Secondo le informazioni disponibili, la proposta di Teheran prevede una tariffa calcolata in relazione al carico: all’incirca un dollaro per ogni barile di petrolio o equivalenti in gas, con conseguenze immediate sul conto economico delle navi che transitano. Le procedure descritte implicano l’invio dei dettagli del carico alle autorità, la ricezione delle istruzioni di pagamento e tempi estremamente ristretti per completare la transazione in Bitcoin. Per una superpetroliera piena la somma indicativa può aggirarsi sui due milioni di dollari, equivalenti a decine di unità di criptovaluta a seconda del tasso di cambio del momento. Questa soluzione è interpretata anche come un tentativo di eludere le restrizioni bancarie e le sanzioni internazionali.

Aspetti legali e norme internazionali

Dal punto di vista giuridico la proposta solleva conflitti con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che disciplina gli stretti destinati alla navigazione internazionale attraverso il principio del passaggio in transito. L’articolo invocato vieta agli Stati costieri di ostacolare o sospendere il transito; tuttavia l’Iran aveva firmato la Convenzione senza ratificarla, elemento che complica le valutazioni legali. Gli esperti evidenziano che l’imposizione di un pedaggio formalmente configurerebbe una violazione delle regole internazionali e potrebbe creare un precedente pericoloso, inducendo altri Stati a rivendicare poteri analoghi su corridoi marittimi strategici.

Impatto sul traffico marittimo e sull’economia

Il blocco pratico e le condizioni imposte hanno già ridotto drasticamente il numero di transiti: dalle medie precedenti di circa 140 navi al giorno si è scesi a quote molto inferiori, con stime che menzionano limiti di passaggio giornaliero assai contenuti. Sul fronte economico alcune analisi di mercato suggeriscono che, qualora il pedaggio fosse applicato in modo stabile e il traffico tornasse a livelli elevati, i ricavi per Teheran potrebbero essere consistenti. Stime finanziarie citano ordini di grandezza nell’ordine delle decine di miliardi di dollari annui, mentre per singoli Paesi importatori l’impatto varia in base ai volumi di greggio importato attraverso lo Stretto di Hormuz.

Effetti su armatori e prezzi energetici

Le associazioni degli armatori hanno definito la situazione irrisolta e imprevedibile, sottolineando come la logistica delle rotte e il rischio di interdizioni costringa le compagnie a valutare alternative costose o a ridurre le traversate. Sul piano dei prezzi, lo Stretto di Hormuz è stato storicamente via d’uscita per una percentuale significativa dell’esportazione marittima di petrolio e gas: perturbazioni prolungate possono tradursi in aumenti dei prezzi dell’energia e in tensioni sui mercati globali che potrebbero durare mesi o, secondo alcuni esperti, anni, anche dopo una eventuale riapertura completa.

Rischi geopolitici, reazioni internazionali e scenari futuri

La decisione iraniana accende un fronte diplomatico: leader e rappresentanti di istituzioni internazionali hanno avvertito che non si può legittimare la tassazione del passaggio marittimo, mentre alcune potenze hanno chiarito la volontà di non accettare la trasformazione dello Stretto in un punto di riscossione. Le possibili risposte spaziano dalla pressione diplomatica alle contromisure economiche e, in scenari estremi, all’intervento navale per garantire il libero traffico. Nel frattempo la scelta del pagamento in criptovalute amplifica le incertezze legate a volatilità e processi di conversione, con effetti anche sui mercati delle valute digitali.

In conclusione, la proposta di pedaggio in Bitcoin per il transito nello Stretto di Hormuz combina elementi tecnici, legali ed economici che rendono la situazione altamente instabile: servono soluzioni diplomatiche coordinate per evitare che una misura locale si trasformi in un precedente con ricadute globali sulla libertà di navigazione e sui prezzi dell’energia.