Iran: Pucciarelli (Lega), 'diritti delle donne base diritti universali'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "Quale credo o quale uomo può obbligare una bambina di 9 anni a sposarsi o può trovare naturale abusarne? Il regime iraniano fa paura, soprattutto perché non pone limite alla crudeltà. Una crudeltà scatenata dal fanatismo religioso che consente atti atroci contro le donne e i bambini anche solo per aver preso parte a una manifestazione. Aiutiamo le donne iraniane a tornare a vedere il sole e aiutiamo anche quelle che vivono in Italia a far sì che, proprio a ‘casa nostra’, non vengano avvolte dal buio. I diritti delle donne sono la base dei diritti universali”. Così la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli in dichiarazione di voto a Palazzo Madama.