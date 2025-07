Iran: Trump, 'siti nucleari iraniani distrutti, se necessario colpiremo di nuovo'

Washington, 22 lug. (Adnkronos) - Il ministro iraniano ha confermato che gli impianti sono stati "distrutti". "Come ho detto, colpiremo di nuovo se necessario". Lo ha detto su X il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, rispondendo a un'intervista rilasciata dal ministro...

Washington, 22 lug. (Adnkronos) – Il ministro iraniano ha confermato che gli impianti sono stati "distrutti". "Come ho detto, colpiremo di nuovo se necessario". Lo ha detto su X il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, rispondendo a un'intervista rilasciata dal ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a Fox News, in cui ha chiarito che Teheran non intende abbandonare il suo programma di arricchimento dell'uranio e nella quale ha confermato che gli impianti nucleari hanno subito danni significativi.