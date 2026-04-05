Iraq escluso dai controlli nello Stretto di Hormuz, afferma Teheran

Teheran dichiara che l'Iraq non sarà soggetto a limiti nello Stretto di Hormuz, una scelta che potrebbe alleggerire il blocco delle rotte petrolifere e influenzare il mercato globale

Teheran ha reso noto che le navi irachene possono transitare senza restrizioni nello Stretto di Hormuz, segnando un cambiamento nel controllo esercitato sulla via marittima cruciale per il trasporto di petrolio e gas. Il messaggio, diffuso dal Comando centrale Khatam al-Anbiya, sottolinea il rispetto per la sovranità di Iraq e loda la sua opposizione all’occupazione statunitense. In questo annuncio si mescolano ragioni politiche e calcoli pratici legati al commercio e alla stabilità delle forniture energetiche.

La dichiarazione è giunta in un clima di forti tensioni con gli Stati Uniti: il presidente Donald Trump aveva di recente chiesto a Teheran di negoziare o rinunciare al controllo della via di passaggio, minacciando che ‘all hell’ sarebbe piombato entro 48 ore in mancanza di un accordo. Il comando iraniano ha definito la minaccia una reazione nervosa e priva di equilibrio, ribadendo che le limitazioni nello Stretto non toccheranno Paesi che Teheran considera amici o neutrali.

Il contenuto e il tono del comunicato iraniano

Il messaggio ufficiale pubblicato dall’organo militare iraniano utilizza un linguaggio di rispetto verso Iraq, definendo la nazione come portatrice di ferite dovute all’occupazione americana e lodando la sua resistenza. Il testo specifica che eventuali controlli continueranno a riguardare soltanto «paesi nemici», senza elencarli, e invita a leggere la misura come un gesto di considerazione politica. Questa scelta retorica serve sia a consolidare legami regionali sia a legittimare l’azione iraniana davanti a opinione pubblica e governi alleati.

Significato strategico e implicazioni militari

All’interno del linguaggio militare e diplomatico, l’esenzione concessa all’Iraq appare come un tentativo di bilanciare pressione e concessioni: da un lato Teheran mantiene il controllo effettivo su una rotta che trasferisce circa un quinto delle esportazioni energetiche mondiali; dall’altro offre spazio di manovra ad un partner chiave. Il termine de facto ricorre spesso per descrivere il sistema di controllo imposto, un meccanismo di pedaggio che ha limitato i passaggi marittimi fin dall’inizio del conflitto.

Effetti sulle rotte marittime e sul mercato energetico

La serrata delle navi nello Stretto di Hormuz ha provocato un crollo dei transiti e una stretta sulle esportazioni, con immediati riflessi sui prezzi del petrolio: il benchmark Brent è rimasto sopra i 109 dollari al barile nelle fasi più critiche, alimentando previsioni di nuovi rialzi se la via non fosse stata riaperta. Le autorità di molti Paesi hanno dovuto introdurre misure di emergenza per contenere i consumi energetici e mitigare l’impatto economico della riduzione delle forniture.

Dati di traffico e prime riaperture

I dati di monitoraggio marittimo hanno mostrato un aumento dei transiti dopo il periodo di blocco: secondo le rilevazioni commerciali ci sono stati 53 attraversamenti in una settimana, il numero più alto registrato dall’inizio delle ostilità, in crescita rispetto ai 36 della settimana precedente. Inoltre, navi come un container francese e una petroliera di proprietà giapponese sono tornate a transitare, segnali che alcune rotte commerciali stanno lentamente riprendendo, seppure a livelli molto inferiori alla norma.

Conseguenze per l’Iraq e la mappa energetica regionale

L’Iraq ha subito un colpo pesante alla sua produzione: il ministero del settore ha comunicato un calo della produzione a 1,2 milioni di barili al giorno rispetto ai 4,3 milioni precedenti, principalmente per l’impossibilità di esportare attraverso lo Stretto. Il paese era il sesto produttore mondiale nel 2026, con circa il 4% dell’offerta globale, e la contrazione delle esportazioni mette a rischio entrate cruciali per Baghdad e la sua economia.

Nel complesso, l’annuncio di Teheran rappresenta un piccolo alleggerimento operativo ma lascia intatto il nodo geopolitico: il controllo dello Stretto di Hormuz resta uno strumento di pressione strategica che può influenzare mercati, alleanze e stabilità regionale. Osservatori internazionali continueranno a monitorare i transiti, i prezzi e le mosse diplomatiche nella speranza che la strada marittima torni a livelli di traffico sostenibili.