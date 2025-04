Un amore che sboccia

Irene Cioni, nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Striscia la notizia, ha coronato il suo sogno d’amore sposando Giacomo, un imprenditore nautico di 45 anni. La coppia, che ha iniziato la propria storia otto anni fa, ha festeggiato il matrimonio a Pavia, circondata da amici e familiari.

La loro relazione è stata caratterizzata da momenti di gioia e dalla nascita della loro piccola Vittoria, che ha avuto un ruolo speciale come damigella durante la cerimonia.

Il grande giorno

Il matrimonio si è svolto in una cornice incantevole, con Irene che ha indossato un abito bianco elegante firmato dalla stilista Elisabetta Polignano. Il vestito, con dettagli in pizzo e una gonna ampia in tulle, ha catturato l’attenzione di tutti gli invitati. La showgirl ha scelto un’acconciatura semplice ma raffinata, con i capelli raccolti, mentre Giacomo ha optato per un abito scuro classico, abbinato a una camicia bianca e una cravatta argentata. La cerimonia è stata seguita da festeggiamenti al ristorante, dove gli ospiti hanno potuto gustare piatti prelibati e divertirsi tra balli e canti.

Una vita lontana dai riflettori

Dopo la sua esperienza a Striscia la notizia, Irene ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, dedicandosi all’insegnamento dello yoga a Milano. La sua decisione di vivere una vita più riservata è stata ben accolta, e oggi si sente realizzata nel suo nuovo percorso. Giacomo, dal canto suo, continua a lavorare nel settore nautico, dimostrando che la differenza di età tra i due non ha mai rappresentato un ostacolo. Irene ha spesso sottolineato come il suo compagno sia molto giovanile e attivo, rendendo la loro relazione ancora più affiatata.