Iscrizioni scolastiche 2026/2027: tutte le informazioni utili

Il periodo per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l’anno scolastico 2026/2027 è ufficialmente iniziato. Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026, le famiglie possono presentare le domande di iscrizione necessarie per garantire un posto ai propri figli nei vari istituti scolastici.

Questa procedura coinvolge oltre 1.300.000 studenti e le loro famiglie, come comunicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

È importante seguire le indicazioni per assicurarsi che tutte le domande siano presentate entro la scadenza stabilita, evitando problemi futuri nell’accesso alla formazione scolastica.

Modalità di iscrizione

Le iscrizioni per le scuole primarie e secondarie di primo grado statali devono essere effettuate esclusivamente online, attraverso la piattaforma Unica. Questo portale, accessibile all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni, permette di completare la procedura utilizzando credenziali come SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Informazioni per le famiglie

Le segreterie scolastiche sono pronte ad assistere le famiglie che potrebbero non avere accesso a strumenti informatici. È fondamentale che ogni famiglia si informi correttamente sui requisiti per l’iscrizione, specialmente per i bambini che si apprestano a entrare nella scuola primaria, dove è richiesto di avere compiuto sei anni entro il 31 .

Scuola dell’infanzia e percorsi formativi

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, le iscrizioni devono essere effettuate in modalità cartacea. I bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni possono essere iscritti, e le domande dovranno essere presentate direttamente presso le segreterie delle scuole prescelte. Il periodo per queste iscrizioni è lo stesso, dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026.

Sezioni primavera e percorsi innovativi

In alcune scuole, sono disponibili anche le sezioni primavera, destinate a bambini dai 24 ai 36 mesi. Inoltre, per l’anno scolastico in questione, ci sono opportunità di iscrizione a percorsi di istruzione e formazione professionale, come i corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e i nuovi percorsi del Liceo del Made in Italy, che offrono un approccio innovativo all’istruzione.

Per ottenere ulteriori dettagli e informazioni utili, le famiglie possono consultare il sito del Ministero dell’Istruzione o visitare la piattaforma Unica. È fondamentale rimanere aggiornati sulle scadenze e sulle modalità di iscrizione, poiché ogni anno possono esserci variazioni nelle procedure.

In conclusione, l’apertura delle iscrizioni rappresenta un momento cruciale per le famiglie italiane. Prepararsi in anticipo e seguire le indicazioni fornite può facilitare un processo che, per quanto possa sembrare complesso, si rivela essenziale per garantire un’istruzione adeguata ai propri bambini.