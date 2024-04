Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è stata tirata in ballo Chiara Ferragni e il pandoro gate. A chiamarla in causa è stato Daniele Radini, durante una lite con gli altri naufraghi.

Isola dei Famosi: Daniele cita Chiara Ferragni e il pandoro gate

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi ha visto andare in scena una lite all’ultimo sangue tra Daniele Radini e gli altri concorrenti. Il naufrago intellettuale ha perfino tirato in ballo Chiara Ferragni e il pandoro gate. Tutto è nato quando Vladimir Luxuria ha mostrato un video in cui Samuel Peron faceva notare a Daniele il suo non fare nulla. Radini, infuriato, replicava:

“Non mi rompere i cog**oni. Io sono qui in vacanza, mi sto divertendo. Non ho intenzione di lavorare, me la spasso. Artur è un debole, un soprammobile. Sono un mendicante di quest’isola, io sarò sempre steso in una stuoia. Vivrò come un barbone, non chiederò nulla e non rifiuterò nulla. Io non voglio rispondere del mio comportamento a nessuno”.

Isola dei Famosi: Joe contro Daniele

Terminata la clip, a scagliarsi contro Daniele è stato Joe Bastianich:

“Vuole fare l’intellettuale non è citare libri di filosofia e storia dell’arte, ma è un’altra cosa”.

Radini non ha incassato in silenzio, replicando che l’imprenditore è buono solo a fare “show”. Non solo, ha sottolineato che lui continuerà a non fare nulla e si accontenterà della loro beneficenza.

Isola dei Famosi: Daniele si ‘appella’ a Chiara Ferragni

E’ stato proprio in questo momento che Daniele ha tirato in ballo Chiara Ferragni e il pandoro gate all’Isola dei Famosi:

“Vivrò della vostra beneficenza. Anzi invito la signora Chiara, che è esperta di beneficenza, a mandarmi qualche Pandoro. Magari le è rimasto. Per cortesia, mandatemi qualche Pandoro perché qui non si mangia”.