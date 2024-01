Dopo poco più di tre mesi dall’inizio del conflitto in Medio Oriente, la guerra a Gaza è pronta ad entrare in una nuova fase. I vertici dello Stato di Israele avevano già annunciato la novità nelle scorse ore, ma Antony Blinken riproporrà il concetto nell’incontro organizzato per oggi.

Israele annuncia una nuova fase di guerra: le parole di Hagari

“E’ iniziata una fase nuova, meno intensa, dei combattimenti“ – così il portavoce militare Daniel Hagari ha riferito nelle scorse ore al ‘New York Times’ parlando della guerra in Medio Oriente e della sua fase di sviluppo dopo tre mesi e qualche giorno dalla sua genesi. Hagari ha sottolineato che da questo momento in poi, gli interventi dell’Idf via terra e via area saranno meno frequenti e più mirati.

Israele annuncia una nuova fase di guerra: arriva Blinken

Antony Blinken è atteso oggi in Israele, dove avrà luogo un colloquio tra i vertici dello Stato ebraico e lo stesso segretario di Stato Usa. Anche gli Stati Uniti d’America sono pronti a chiedere ad Israele di ridurre l’intensità degli attacchi nella Striscia, permettendo così alla popolazione palestinese di fare il suo ritorno nella zona nord di Gaza.