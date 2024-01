L’Intelligence di Seul ha fornito nuove interessanti informazioni sulla guerra in Medio Oriente e sulle armi utilizzate, in particolare, dalla cellula terroristica di Hamas che da tre mesi si sta confrontando a Gaza con l’esercito di Israele.

Hamas, armi dalla Nord Corea: la notizia fornita dal NIS

Secondo il National Intelligence Service (NIS), l’Intelligence di Seul, Hamas starebbe beneficiando di armi fabbricate in Nord Corea per combattere la guerra nella Striscia di Gaza contro Israele. Già qualche settimana fa, la notizia eracircolata sui media internazionali, ma la Corea del Nord aveva sempre negato: “Sono voci false e infondate” – facevano sapere da Pyongyang.

Hamas, armi dalla Nord Corea: situazione tesa in Medio Oriente

Nel frattempo, arrivati ormai al 94esimo giorno di guerra, la situazione in Medio Oriente si fa sempre più critica e su fronti diversi. In Cisgiordania la polizia israeliana ha ammesso di aver ucciso per errore una bimba di 4 anni e anche in Libano potrebbe esserci una escalation. Il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant ha parlato così al ‘Wall Street Journal’: “Con Beirut abbiamo la possibilità di fare un copia e incolla rispetto a Gaza“.