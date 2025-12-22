Israele aumenta le perdite a Gaza mentre il cessate il fuoco è in pericolo

La situazione nella Striscia di Gaza continua a deteriorarsi. Le forze israeliane hanno recentemente ucciso almeno due palestinesi nel quartiere Shujayea di Gaza City. Questo attacco si inserisce in un contesto di violazioni sistematiche di un accordo di cessate il fuoco, che ha registrato infrazioni da parte di Israele fin dal 10 ottobre, data in cui il cessate il fuoco è entrato in vigore.

Le violazioni del cessate il fuoco e le conseguenze

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa palestinese Wafa, le vittime di questi attacchi portano il bilancio delle perdite umane a dodici palestinesi nelle ultime 24 ore, di cui otto estratti dai detriti di edifici distrutti. Le violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele sono state documentate in 875 occasioni, con attacchi aerei e bombardamenti che hanno continuato a colpire aree civili, distruggendo abitazioni e infrastrutture essenziali.

Impatto sulla popolazione di Gaza

Il Gaza Government Media Office ha denunciato le violazioni sistematiche da parte di Israele, evidenziando che almeno 411 palestinesi sono stati uccisi e oltre 1.112 feriti a causa delle operazioni militari israeliane dall’inizio del cessate il fuoco. La situazione è ulteriormente aggravata dalla mancanza di aiuti umanitari, poiché le famiglie palestinesi si trovano a fronteggiare una grave carenza di cibo, medicine e rifugi adeguati.

La crisi umanitaria in aumento

Le famiglie sfollate a causa del conflitto vivono in condizioni disperate e senza accesso a beni di prima necessità. La legislazione internazionale impone a Israele l’obbligo di garantire le necessità primarie per la popolazione di Gaza. Tuttavia, organizzazioni umanitarie, inclusi gli organismi delle Nazioni Unite, segnalano che questa responsabilità non viene rispettata. Inoltre, le recenti tempeste invernali hanno aggravato ulteriormente le già precarie condizioni di vita.

La questione degli aiuti umanitari

Secondo le stime, solo 17.819 camion di aiuti sono stati autorizzati ad entrare nella Striscia di Gaza, un numero ben lontano dai 43.800 previsti. Questo si traduce in una media di circa 244 camion al giorno, molto al di sotto dei 600 camion concordati nel cessate il fuoco. Il blocco ha portato a una crisi umanitaria senza precedenti, colpendo circa 1,3 milioni di persone costrette a vivere in situazioni precarie.

Richieste della comunità internazionale

Il portavoce del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha ribadito l’importanza di rimuovere tutte le restrizioni all’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza. Nonostante il cessate il fuoco, continuano a pervenire notizie di bombardamenti e scontri armati in tutte le province della Striscia. Questi eventi causano ulteriori vittime e complicano le operazioni umanitarie.

Le organizzazioni umanitarie stanno cercando di rispondere alle esigenze abitative delle famiglie sfollate, con tentativi di migliorare l’accesso a ripari dignitosi. Tuttavia, le necessità continuano a superare di gran lunga le risorse disponibili. Le ultime dichiarazioni del Ministero della Salute palestinese evidenziano la mancanza di farmaci e altri materiali sanitari, complicando ulteriormente la situazione sanitaria già critica, con strutture sanitarie danneggiate e sovraccariche.

La comunità internazionale si mobilita per affrontare questa emergenza, mentre la popolazione di Gaza continua a soffrire a causa di un conflitto che sembra non avere fine. La speranza rimane quella di una soluzione duratura che possa garantire pace e sicurezza per tutti i popoli coinvolti.