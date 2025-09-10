Israele ha condotto un raid aereo a Doha contro vertici di Hamas, causando la morte di sei persone, tra cui familiari di leader dell’organizzazione palestinese. Il bombardamento ha suscitato forti reazioni internazionali: il Qatar ha denunciato la violazione della propria sovranità, mentre Stati Uniti, Turchia, Unione Europea e Italia hanno invitato alla cautela e alla ricerca di una soluzione diplomatica.

L’attacco riapre tensioni già elevate nella regione e complica gli sforzi per un cessate il fuoco a Gaza.

Raid israeliano a Doha: vittime e obiettivi

Un alto funzionario israeliano ha confermato che l’esercito ha condotto un’operazione mirata contro esponenti di Hamas nella capitale del Qatar, Doha. L’esplosione ha colpito il quartier generale dell’organizzazione, provocando la morte di sei persone, tra cui Himam al-Hayya, figlio del leader Khalil al-Hayya, e Jihad Labad, direttore dell’ufficio del medesimo leader. Secondo fonti saudite, anche il capo negoziatore di Hamas sarebbe rimasto ucciso, mentre i media palestinesi segnalano che i principali leader del gruppo non sarebbero stati coinvolti. L’IDF ha inoltre disposto l’evacuazione di residenti e civili nella città di Gaza, ribadendo l’intenzione di eliminare Hamas dalla regione.

Israele bombarda Hamas a Doha: la linea dura di Trump, l’appello della Meloni

L’attacco ha suscitato forti condanne internazionali. Il Qatar ha definito l’azione israeliana un atto codardo e una violazione della sovranità nazionale e del diritto internazionale, annunciando la volontà di proteggere la propria sicurezza. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha condannato l’operazione, descrivendola come un’aggravante del conflitto e della stabilità regionale. L’Unione Europea e la Farnesina italiana hanno espresso solidarietà al Qatar, ribadendo l’urgenza di evitare escalation e di promuovere negoziati per un cessate il fuoco a Gaza.

Anche gli Stati Uniti hanno reagito: sebbene Donald Trump abbia riconosciuto l’importanza di eliminare Hamas, ha sottolineato che un attacco all’interno del Qatar, alleato strategico, non facilita la pace e ha chiesto che l’azione possa trasformarsi in un’opportunità per negoziati e rilascio degli ostaggi.

“Questa mattina, l’amministrazione Trump è stata informata dall’esercito degli Stati Uniti che Israele stava attaccando Hamas che, purtroppo, si trovava in una zona di Doha, la capitale del Qatar. Questa è stata una decisione presa dal Primo Ministro Netanyahu, non da me. Bombardare unilateralmente l’interno del Qatar, una nazione sovrana e stretto alleato degli Stati Uniti, che sta lavorando duramente e correndo coraggiosamente rischi con noi per mediare la pace, non promuove gli obiettivi di Israele o dell’America. Tuttavia, eliminare Hamas, che ha tratto profitto dalla miseria di chi vive a Gaza, è un obiettivo lodevole”.

La premier italiana Giorgia Meloni ha dichiarato vicinanza al popolo qatariota e ribadito la contrarietà dell’Italia a qualsiasi escalation del conflitto.