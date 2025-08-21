Le forze speciali israeliane hanno attaccato Gaza City con l’intento di conquistarla, se fino a poco fa questa era solo un’ipotesi ora Netanyahu si è deciso e ha stabilito al proprio esercito di iniziare ad occupare militarmente il territorio di fatto confinando ulteriormente la Palestina già pesanetemente attaccata a partire da ottobre 2023.

Gaza City, al via la sua occupazione

Le Idf ovvero le forze militari israeliane hanno annunciato di aver iniziato ad occupare Gaza City. La sua occupazione avviene ed avverrà via terra, l’obiettivo di Netanyahu è quello di impadronirsi della città per impedire la nascita della stato di Palestina.

Sempre Israele, stando a quanto riporta SkyTG24 ha deciso di insediarsi in Cisgiordania ovvero nel territorio di mezzo della regione, difatto garantendo una completa occupazione territoriale.

Guterres: “minaccia esistenziale alla realizzazione dei due stati”

Il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres si è espresso rispetto a quanto fatto da Netanyahu e dal suo esercito e secondo lui questo rappresenta una “minaccia alla realizzazione dei due stati“.

In particolare egli si riferisce al progetto di costruzione di 3.400 abitazioni in Cisgiordania, nell’area di Gaza City, che se qualora venisse ultimato sancirebbe una violazione del diritto internazionale perché Israele avrebbe il controllo del territorio palestinese.