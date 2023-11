Dopo l'attacco di Hamas, migliaia di riservisti sono tornati in patria mentre Yair è rimasto in America

Yair Netanyahu, 32 anni, è il figlio del primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, e, mentre numerosi riservisti dell’esercito sono tornati in patria per la guerra, lui risulta a Miami, negli Stati Uniti.

Anche se l’erede del primo ministro non è nuovo a controversie del genere: infatti sono molto famose le sue sparate politico-ideologiche improntate agli slogan della destra nazionalista più estrema, ma anche le sua bravate a livello privato in cui non si è fatto mancare niente.

Leggi anche: Guerra in Medio Oriente, il bilancio delle vittime di Gaza: 9 mila morti

“Ha abbandonato il Paese nel momento del bisogno”

“Yair si gode la vita a Miami Beach mentre io sono al fronte“, questa è solo una delle tante accuse che i volontari israeliani muovono contro il figlio del primo ministro.

Sono tanti i connazionali rientrati di fretta per rispondere alla “chiamata della patria” e questo fa a pugni proprio con la storia di Yair.

“Tanti di noi hanno lasciato il lavoro, le famiglie, i figli per tornare nella nostra nazione a proteggere la nostra gente. E non siamo noi ad avere la responsabilità di quanto accaduto. Questo non è certo qualcosa che aiuterà a ricostruire la fiducia nella leadership del Paese“, ha dichiarato proprio un connazionale di Yair.

La famiglia Netanyahu da generazioni in divisa

I Netanyahu delle generazioni precedenti hanno servito in divisa nelle forze speciali d’elite del Sayeret Matkal, alla testa dei cui commando il fratello maggiore di Benyamin, Yonathan, detto Yoni, cadde 29enne in fama di eroe durante il blitz per la liberazione degli ostaggi del volo El Al dirottato in Uganda nel 1976.

Leggi anche: Guerra in Medio Oriente, l’ambasciatore di Israele: “Hamas usa civili come scudi”