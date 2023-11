Guerra in Medio Oriente, l'ambasciatore di Israele: "Hamas usa civili come sc...

L'ambasciatore in Italia di Israele parla delle barbarie di Hamas: "I terroristi usano i civili palestinesi come scudi"

Alon Bar, l’ambasciatore di Israele in Italia, intervistato nel corso della trasmissione ‘Start‘ dai giornalisti di SkyTg24 ha parlato a lungo della guerra in Medio Oriente. Bar parla dal punto di vista di un israeliano e prova a spiegare quali siano le intenzioni dello Stato ebraico nei confronti di Hamas e dei palestinesi.

L’ambasciatore di Israele in Italia: Hamas e i civili palestinesi

“Noi non vogliamo fare una rappresaglia dopo l’attacco crudele di Hamas. Per noi è impossibile non neutralizzare le possibilità di nuovi attacchi. Abbiamo cercato di evitarlo per tanti anni. Hamas ha reso impossibile per noi non rispondere. Vogliamo evacuare più civili possibile” – spiega Alon Bar nel suo intervento – “Finché Hamas continuerà a usare civili come scudi umani sono loro che dovrebbero essere considerati responsabili di queste morti“. Per il diplomatico, Hamas non deve avere nessun futuro: “I corridoi umanitari sono possibili ma bisogna fermare Hamas, ci sarà dialogo solo quando i terroristi saranno fuori da Gaza“.

L’ambasciatore di Israele in Italia: Jabalia

Nelle scorse ore ha fatto molto discutere l’aggressione di Israele al campo profughi di Jabalia, a Gaza. Tre diversi raid in 48 ore che hanno ucciso quasi 200 persone e che rischiano di essere marchiati come crimini di guerra. Sul tema si è espresso ancora Bar: “Il campo di Jabalia non è soltanto un campo profughi, è anche un centro militare delle operazioni di Hamas da cui i terroristi lanciano degli attacchi verso Israele e da cui i missili vengono lanciati contro i civili quotidianamente. Noi dobbiamo bloccare la capacità di attacco dei terroristi“. Il diplomativo ha spiegato: “Abbiamo solo opzioni difficili, dobbiamo tutelare gli ostaggi ed evitare le morti dei civili, c’è tanta disinformazione da parte di Hamas. Il modo migliore è fare un’operazione breve. La guerra finirà quando Hamas sarà sradicata”.