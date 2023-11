Da quel terribile sabato 7 ottobre, giorno in cui i terroristi di Hamas sferrarono l’attacco agli israeliani, la situazione in Medio Oriente è diventata più critica che mai. L’esercito di Israele ha risposto con continui raid nella Striscia di Gaza e a Gaza City, togliendo la vita non solo ai terroristi ma anche a tantissimi civili innocenti.

Vittime a Gaza: il bilancio è drammatico

A dare la notizia è stato il ministero della Sanità della Striscia di Gaza, gestito da Hamas. Il ministero ha pubblicato un report sui morti totali a Gaza dal 7 ottobre in poi: un bilancio spaventoso che ha raggiunto e ormai superato quota 9 mila morti. Nello specifico, parliamo di 9.061 morti dal 7 ottobre ad oggi, di questi ben 3.760 erano dei bambini. I numeri delle vittime impressionano e sono contornati a quelli che si riferiscono ai feriti: 32.000 in poco meno di un mese.

Gli attacchi nel campo profughi

Negli ultimi giorni stanno facendo tanto discutere gli attacchi sferrati da Israele al campo profughi di Jabaliya. 195 morti in tre diversi attacchi lanciati in meno di 48 ore, un’atrocità che rischia di essere considerata come un crimine di guerra. Craig Mokhiber, ex direttore dell’ufficio di New York dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, si è dimesso pochi giorni fa scrivendo una lettera in cui denuncia queste mosse di Israele: “Si tratta di un vero e proprio genocidio“.