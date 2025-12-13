Israele colpisce un alto dirigente di Hamas in un attacco a Gaza

Recentemente, il militare israeliano ha dichiarato di aver ucciso un alto comandante di Hamas, Raed Saad, in un bombardamento a Gaza City. Questo attacco, avvenuto sabato, ha provocato la morte di almeno quattro persone e ha ferito più di 25 individui, secondo le autorità sanitarie locali.

La notizia dell’uccisione di Saad, che secondo l’Israele era uno degli artefici degli attacchi del 7 ottobre, ha sollevato interrogativi sulla stabilità della fragile tregua in vigore dal mese di ottobre.

La situazione nella regione continua a essere critica, con attacchi quotidiani da parte delle forze israeliane che hanno colpito Gaza quasi 800 volte, causando la morte di 386 persone, secondo fonti locali.

Dettagli sull’attacco e su Raed Saad

I rapporti suggeriscono che l’attacco aereo ha colpito un veicolo nel quartiere Nabulsi, situato nella parte occidentale di Gaza City. Sebbene l’agenzia di stampa Wafa non abbia fornito numeri precisi sulle vittime, ha confermato che l’obiettivo dell’attacco era Saad, descritto come il capo della produzione di armi di Hamas e secondo in comando della sua ala militare, dopo Izz al-Din al-Haddad.

Il ruolo di Saad in Hamas

Raed Saad era noto per la sua posizione di rilievo all’interno dell’organizzazione, avendo guidato il battaglione di Gaza City, uno dei più equipaggiati e organizzati di Hamas. Le sue attività erano focalizzate sulla ricostruzione delle capacità militari del gruppo, gravemente compromesse a causa del conflitto protratto con Israele negli ultimi due anni.

Reazioni internazionali e impatto della situazione attuale

La continuazione degli attacchi da parte di Israele, anche dopo l’entrata in vigore della tregua, ha attirato critiche da parte della comunità internazionale. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha recentemente approvato una risoluzione che richiede un accesso umanitario illimitato alla Striscia di Gaza e ha invitato Israele a fermare le aggressioni contro le strutture delle Nazioni Unite e a rispettare il diritto internazionale.

La crisi umanitaria a Gaza

Oltre agli attacchi aerei, i blocchi alle forniture di aiuti umanitari continuano a colpire la popolazione di Gaza, aggravando ulteriormente la crisi umanitaria nella regione. Le autorità locali denunciano la sofferenza di milioni di persone, che affrontano condizioni di vita estremamente difficili a causa della scarsità di cibo, acqua e medicinali. La situazione è diventata inaccettabile, e le richieste di intervento internazionale si fanno sempre più urgenti.

L’uccisione di Raed Saad rappresenta un punto di svolta nel conflitto israelo-palestinese, evidenziando le tensioni persistenti e la complessità della situazione. Mentre Israele continua le sue operazioni militari, la comunità internazionale deve affrontare la realtà di una crisi umanitaria che richiede attenzione e azioni concrete per garantire un futuro di pace e stabilità nella regione.