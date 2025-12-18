Israele e Libano: il futuro della tregua e delle relazioni bilaterali

Colloqui tra Israele e Libano si intensificano in un clima di tensione e speranza di pace.

Un incontro decisivo è in programma per venerdì a Naqoura, una cittadina nel sud del Libano, dove si riuniranno rappresentanti di Israele e Libano, accompagnati da funzionari degli Stati Uniti, della Francia e delle Nazioni Unite. Questo incontro rappresenta il secondo tentativo di dialogo diretto tra le due nazioni, dopo il primo incontro avvenuto il 3 dicembre scorso, in un contesto di attacchi israeliani continui.

Il focus principale sarà la verifica del cessate il fuoco stipulato tra Israele e Hezbollah, nonostante le ripetute violazioni da parte israeliana.

Contesto del conflitto

Dal 8 ottobre, il conflitto tra Israele e Hezbollah ha provocato oltre 4.000 vittime in Libano, con un numero crescente di civili tra i deceduti. Nonostante l’accordo di cessate il fuoco raggiunto il 27 novembre, Israele ha continuato a condurre attacchi aerei, causando la morte di oltre 300 persone, inclusi 127 civili, secondo le stime delle Nazioni Unite. Questo scenario di tensione continua a gravare sull’incontro di Naqoura, dove ci si aspetta un dialogo che possa portare a una riduzione delle ostilità.

Struttura dell’incontro

Il comitato che supervisionerà questi colloqui è composto da rappresentanti statunitensi, francesi, israeliani e libanesi, oltre ai membri delle forze di pace dell’UNIFIL. Presieduto da un generale statunitense, inizialmente il comitato era formato da ufficiali militari, ma la situazione è cambiata con l’inclusione di Simon Karam, un diplomatico libanese, per facilitare discussioni di carattere non militare.

Inoltre, Israele ha nominato un proprio rappresentante civile, Uri Resnick, per partecipare ai colloqui, segno che si sta cercando di affrontare anche questioni economiche e di cooperazione tra i due Paesi. Tuttavia, nonostante le buone intenzioni, la realtà sul campo rimane complessa, con Israele che continua a occupare porzioni di territorio libanese.

Le sfide del cessate il fuoco

Il cessate il fuoco concordato tra le parti presenta termini vaghi, che hanno portato a interpretazioni diverse. Si pensava che le ostilità tra le due nazioni sarebbero cessate, che l’esercito libanese avrebbe disarmato Hezbollah nel sud e che Israele avrebbe ritirato le sue truppe. Tuttavia, mentre il governo libanese sostiene di aver rispettato gran parte degli accordi, Israele continua a violare le disposizioni, mantenendo occupate cinque aree nel sud del Libano e continuando a lanciare attacchi.

Reazioni e prospettive

Le dichiarazioni di funzionari libanesi, come il vice primo ministro Tarek Mitri, evidenziano la volontà del Libano di attenersi agli accordi di cessate il fuoco. Tuttavia, la situazione rimane fragile. Nonostante un incontro positivo il 3 dicembre, le tensioni sono riemerse rapidamente, come dimostrato da attacchi israeliani immediatamente successivi. In Libano, la normalizzazione delle relazioni con Israele è vista con scetticismo, data la recente guerra e le perdite umane significative.

Mentre le pressioni internazionali spingono per un accordo di pace, la questione della delimitazione dei confini è una priorità per il Libano, mentre Israele è interessato a sviluppare una zona economica sostenuta dagli Stati Uniti. Tuttavia, le affermazioni di Israele riguardo al riarmo di Hezbollah sono state contestate da analisti, i quali sottolineano che il gruppo ha subito perdite significative e non rappresenta più una minaccia esistenziale per Israele.

Implicazioni umanitarie

La situazione in Libano è ulteriormente complicata da una crisi umanitaria in corso. Oltre 4,1 milioni di persone necessitano di assistenza, con circa 899.700 sfollati interni a causa dei conflitti. La guerra ha causato danni enormi, con stime che valutano le perdite economiche intorno ai 14 miliardi di dollari e un calo del PIL del 38%. La situazione è aggravata dalla presenza di rifugiati siriani e palestinesi, creando tensioni tra le comunità locali e i nuovi arrivati.

Nonostante le difficoltà, organizzazioni umanitarie come INTERSOS continuano a operare nel sud del Libano, offrendo supporto e assistenza a coloro che sono stati colpiti dalla guerra. La loro presenza è fondamentale per affrontare le esigenze immediate della popolazione e garantire che le famiglie sfollate possano trovare rifugio e supporto durante questi tempi difficili.