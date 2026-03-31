L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base di Sigonella per le operazioni in Iran. La decisione è stata presa dal ministro della Difesa Guido Crosetto.
L’Italia ha negato agli Usa la base di Sigonella: stop deciso da Crosetto
E’ arrivato il no da parte del ministro della Difesa Guido Crosetto agli Stati Uniti per l’utilizzo della base di Sigonella per la guerra in Iran. Come riporta il Corriere della Sera, il capo di Stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, avrebbe chiamato Crosetto al fine di informarlo che il piano di volo di alcuni aerei americani prevedeva proprio di atterrare nell’hub militare siciliano per poi partire verso il Medio Oriente. Non solo, anche alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle siciliani avevano richiesto un’informativa urgente al ministro sulla questione, sollecitandolo, come da prassi, a informare il Parlamento.
Stop agli Usa: non possono usare la base di Sigonella
Come visto alcuni aerei americani prevedevano di atterrare, prima di recarsi in Medio Oriente, a Sigonella, senza però alcuna richiesta di autorizzazione e senza averne parlato preventivamente con i vertici militari italiani. Le verifiche dello Stato maggiore dell’Aeronautica hanno inoltre chiarito che non si trattava di voli logistici ordinari, da qui la decisine di negare l’atterraggio.