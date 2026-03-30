Gli Usa valutano operazioni di terra in Iran, la replica di Teheran: “Li aspettiamo, daremo loro fuoco”

Nelle ultime ore la tensione tra Usa e Iran ha registrato un nuovo aumento, con Washington impegnata nella pianificazione di possibili operazioni militari e Teheran che risponde con toni sempre più duri. Sul tavolo restano sia l’ipotesi di interventi mirati sia il proseguimento dei canali diplomatici, mentre il contesto regionale si complica ulteriormente tra movimenti di truppe, consultazioni internazionali e il ruolo strategico delle rotte energetiche. In questo clima, le dichiarazioni delle autorità iraniane e le valutazioni dell’amministrazione guidata da Donald Trump contribuiscono ad alimentare uno scenario ancora incerto, in cui escalation e negoziato restano entrambe opzioni aperte.

Colpito un casco blu in Libano: sale la preoccupazione

Negli ultimi sviluppi del conflitto in Medio Oriente, un casco blu della missione United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) è stato ucciso in un’esplosione nel sud del Libano vicino al villaggio di Adchit al-Qusayr, mentre un altro militare è rimasto gravemente ferito. L’incidente è avvenuto quando un proiettile è caduto su una postazione della forza di pace, la cui origine è al momento sconosciuta e oggetto di un’indagine lanciata dalla stessa UNIFIL per chiarire le circostanze dell’attacco.

UNIFIL, schierata per monitorare gli scontri lungo la linea di demarcazione con Israele e limitare l’espansione delle ostilità tra forze israeliane e milizie sostenute dall’Iran come Hezbollah, ha condannato l’accaduto invitando tutte le parti a rispettare il diritto internazionale e a garantire la sicurezza del proprio personale. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente pericolo per i peacekeeper: già in passato la missione è stata colpita durante gli scontri e ha registrato vittime e feriti, sottolineando la fragilità delle operazioni di mantenimento della pace in una zona di conflitto attivo.

Guerra Iran-Usa: scenario militare e pressioni strategiche

Si profila un modello operativo basato su azioni prolungate e mirate nel tempo, più simili a una serie di operazioni puntuali che a una tradizionale invasione su larga scala. In questo contesto, il Pentagono continua ad aggiornare i piani in vista di una possibile escalation decisa dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre l’Iran ribadisce una postura estremamente aggressiva. Il capo del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha dichiarato: “Li aspettiamo, daremo loro fuoco“, evidenziando la volontà di affrontare direttamente eventuali forze americane. Sul piano operativo, si ipotizza anche il rafforzamento del contingente già presente nell’area e l’impiego di ulteriori unità, con l’obiettivo di rendere possibili interventi rapidi e circoscritti. Alcuni scenari includono azioni su infrastrutture strategiche come l’isola di Kharg o altre aree chiave legate all’export energetico iraniano, oltre a operazioni speciali mirate in profondità. In questo quadro, emergono valutazioni secondo cui “Non ha alcuna buona opzione a diposizione“, mentre tra le alternative considerate figurano sia la pressione militare sia il ricorso a soluzioni negoziali, con un equilibrio ancora instabile tra deterrenza e diplomazia.

Gli Usa valutano operazioni di terra in Iran, la replica di Teheran: “Li aspettiamo, daremo loro fuoco”

Accanto alla dimensione militare, resta centrale il fronte diplomatico, con negoziati indiretti e consultazioni multilaterali che coinvolgono diversi attori regionali. Le discussioni si concentrano in particolare sulla gestione dello Stretto di Hormuz, nodo strategico per il transito globale del petrolio. Tra le proposte emerse vi sono sistemi di tariffazione simili a quelli del Canale di Suez oppure la creazione di un consorzio internazionale per regolare i flussi energetici. La riapertura dello stretto è considerata cruciale, poiché un suo blocco prolungato potrebbe provocare un aumento dei prezzi del greggio e ripercussioni sull’economia mondiale.

Nel frattempo, le dichiarazioni dello stesso Trump oscillano tra aperture e toni assertivi, contribuendo a un quadro politico complesso anche sul fronte interno. Il presidente ha affermato, tra le altre cose: “Con l’Iran stiamo negoziando direttamente e indirettamente” e ha aggiunto che “oggi ci sono state buone trattative con l’Iran“, pur mantenendo incertezza sugli esiti. In parallelo, ha dichiarato: “Forse conquisteremo l’isola di Kharg, forse no. Abbiamo molte opzioni“, e ancora: “Non credo che abbiano alcuna difesa. Potremmo conquistarla molto facilmente”. Queste posizioni si inseriscono in un contesto in cui anche la possibilità di operazioni mirate per il recupero di materiale nucleare resta sul tavolo, mentre tra gli osservatori emerge la consapevolezza che “boots on the ground” potrebbe rappresentare un limite politico significativo.