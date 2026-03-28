Iran colpisce una base USA in Arabia Saudita. Trump avverte: “Teheran implora un accordo”

La guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti, avviata a fine febbraio, si è rapidamente trasformata in una crisi internazionale su vasta scala, tra attacchi incrociati, tensioni energetiche e pressioni diplomatiche. Mentre Teheran continua a rispondere con missili e droni e mantiene una posizione rigida nei negoziati, il presidente americano Donald Trump alterna aperture e minacce, sostenendo che “stanno negoziando” ma lasciando aperta la possibilità di un’ulteriore escalation. Dopo quasi un mese di conflitto, senza una chiara via d’uscita, il rischio di un allargamento regionale resta elevato e il controllo di snodi strategici come lo Stretto di Hormuz continua a pesare sugli equilibri globali.

Diplomazia, tensioni economiche e strategie globali

Sul piano diplomatico ed economico, si intrecciano aperture e contrapposizioni. La Thailandia ha raggiunto un accordo con l’Iran per garantire il passaggio delle proprie petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il commercio globale di energia: “È stato raggiunto un accordo per consentire alle petroliere thailandesi di transitare in sicurezza attraverso lo Stretto di Hormuz, contribuendo ad alleviare le preoccupazioni relative alla fornitura di carburante”. La questione dello stretto resta centrale, tanto che Teheran ne rivendica il controllo come punto non negoziabile nei colloqui con gli Stati Uniti.

Il presidente americano Donald Trump mantiene una posizione oscillante tra pressione e negoziazione. Da un lato sostiene che “stanno negoziando. Stanno implorando di raggiungere un accordo”, rivendicando di aver avuto ragione sui contatti in corso; dall’altro critica duramente gli alleati europei e la NATO, affermando: “Penso che sia stato un errore enorme che la Nato non fosse presente” e aggiungendo polemicamente “perché dovremmo esserci per loro se loro non sono lì per noi?”. Washington ha inoltre deciso di concedere una pausa temporanea agli attacchi contro le centrali energetiche iraniane, segnale di un possibile spiraglio diplomatico, mentre continuano i contatti indiretti mediati anche da attori regionali.

Nonostante queste aperture, lo scenario resta altamente instabile: il Pentagono prosegue nella pianificazione di possibili operazioni su larga scala, mantenendo forze pronte nella regione e valutando diverse opzioni strategiche. Trump ha anche rilanciato una visione geopolitica più ampia, invitando Israele e Arabia Saudita a normalizzare i rapporti e affermando che “è giunto il momento”. Tuttavia, tra negoziati fragili, interessi energetici e operazioni militari ancora in corso, la prospettiva di una de-escalation appare incerta e strettamente legata agli sviluppi sul campo.

Iran colpisce una base USA in Arabia Saudita. Trump avverte: “Teheran implora un accordo”

Nel pieno della crisi mediorientale, innescata dall’attacco all’Iran, il conflitto continua ad allargarsi coinvolgendo nuovi attori e territori. Per la prima volta dopo settimane, un missile è stato lanciato dallo Yemen verso Israele: le forze israeliane hanno riferito di aver “identificato il lancio di un missile e di aver attivato i sistemi di difesa anti-aerea per intercettare la minaccia”. I ribelli Houthi, legati a Teheran, hanno ribadito la loro posizione minacciando un intervento diretto qualora non vengano fermati i raid contro l’Iran. Intanto, gli attacchi contro infrastrutture strategiche proseguono: l’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha segnalato un nuovo episodio nell’area della centrale nucleare di Bushehr, colpita più volte negli ultimi giorni. Israele ha inoltre preso di mira impianti sensibili come il complesso di Khondab e il sito di Ardakan, mentre l’Iran ha risposto con missili e droni che hanno causato morti e feriti in diverse aree israeliane.

La guerra si riflette anche su altri fronti regionali: negli Emirati Arabi, detriti di un missile balistico intercettato hanno provocato incendi in un’area industriale, mentre in Arabia Saudita un attacco iraniano contro la base aerea Prince Sultan ha coinvolto personale statunitense, con “almeno 10 feriti” secondo fonti americane.

Il bilancio complessivo del conflitto continua a peggiorare: Teheran denuncia la distruzione di oltre 600 scuole e sostiene che più di mille tra studenti e insegnanti siano stati “uccisi o feriti”. In questo contesto, le autorità iraniane accusano apertamente i nemici di avere un “chiaro intento di commettere un genocidio”, mentre l’intensità degli scontri resta elevata anche in Libano, dove le operazioni contro Hezbollah hanno provocato nuove vittime.