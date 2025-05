Un’icona del quartiere San Lorenzo

Nel cuore pulsante di Firenze, il quartiere di San Lorenzo è testimone di storie straordinarie, e quella di Ivana Bruschi è senza dubbio una delle più affascinanti. A 96 anni, Ivana non è solo una panettiera, ma un vero e proprio simbolo di resilienza e passione. Da ben 65 anni, il suo negozio è un punto di riferimento per residenti e turisti, dove il profumo del pane fresco e dei dolci appena sfornati riempie l’aria.

La sua presenza è un faro di luce, un esempio di come la dedizione e l’amore per il proprio lavoro possano superare anche le avversità più gravi.

Una vita dedicata al pane

Ivana ha iniziato la sua avventura nel mondo della panificazione in un periodo difficile, segnato da eventi storici come l’alluvione del 1966. Nonostante le sfide, ha continuato a lavorare instancabilmente, trasformando il suo negozio in un luogo di incontro e di conforto. “In negozio mi sento viva, mi sento un’altra persona”, afferma Ivana, sottolineando l’importanza del contatto umano e della comunità. Ogni giorno, accoglie i clienti con un sorriso, regalando non solo prodotti di alta qualità, ma anche un pezzo della sua anima.

Il segreto del successo

Ma qual è il segreto del suo successo? Ivana attribuisce la sua longevità professionale alla passione e alla dedizione. Ogni mattina, si alza all’alba per impastare e sfornare, seguendo ricette tramandate di generazione in generazione. La sua abilità nel creare pane e dolci è il risultato di anni di esperienza e di un amore incondizionato per il suo mestiere. Inoltre, Ivana ha saputo adattarsi ai cambiamenti del mercato, introducendo nuove varianti e mantenendo sempre alta la qualità dei suoi prodotti. La sua storia è un esempio di come la tradizione possa convivere con l’innovazione, creando un legame profondo con il territorio e la sua gente.