Jacques e Jessica Moretti: Messaggio ai Dipendenti dopo l'Incendio di Capodanno

Il dramma dell’incendio che ha colpito il Constellation durante la notte di Capodanno ha lasciato un segno profondo non solo sulle famiglie delle vittime, ma anche sui dipendenti del locale. In un gesto di vicinanza, Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, hanno deciso di scrivere una lettera ai loro collaboratori per esprimere il loro sostegno in questo momento difficile.

Il messaggio di solidarietà dei Moretti

In una missiva di due pagine, resa nota da FranceInfo, i Moretti hanno affermato: “Eravate nostri protetti e lo siete ancora. Ci assumiamo questa responsabilità senza cercare in alcun modo di scaricarla su di voi”. Queste parole riflettono la loro volontà di sostenere i dipendenti e di condividere il dolore per la tragica perdita di vite umane avvenuta quella notte.

Il peso del silenzio

I proprietari hanno spiegato di aver dovuto mantenere il silenzio a causa delle indagini in corso. \”Abbiamo deciso oggi di rompere il silenzio che ci è stato imposto\”, hanno dichiarato, evidenziando quanto sia stato difficile per loro sentirsi incapaci di esprimere la loro empatia immediatamente. \”Il sospetto di collusione nei nostri confronti ci ha costretti a interrompere ogni rapporto\”. Questa situazione ha reso il loro stato ancor più insopportabile, rendendo necessario un chiarimento con i dipendenti.

Critiche ai media e alla gestione della crisi

I Moretti, oltre a esprimere il loro sostegno, hanno colto l’occasione per criticare la stampa. Hanno affermato che alcune notizie diffuse sono state basate su gravi menzogne e hanno riportato accuse infondate, come la fuga dal locale con la cassa durante il caos dell’incendio. \”Eravamo lì, di fronte al caos, terrorizzati da queste scene di guerra\”, hanno dichiarato, evidenziando il loro impegno nel cercare di aiutare i clienti e i collaboratori in un momento di crisi.

La situazione economica dei dipendenti

In seguito a preoccupazioni espresse da alcuni collaboratori riguardo al pagamento degli stipendi, i Moretti hanno confermato che i salari erano stati regolarmente versati il 6 gennaio 2026. Tuttavia, hanno anche comunicato che i loro conti aziendali e personali erano stati congelati, complicando ulteriormente la situazione. Speriamo che la Procura della Repubblica acconsenta a uno svincolo parziale dei fondi per il pagamento urgente di questi importi, hanno aggiunto, promettendo di non abbandonare i loro dipendenti.

Il contesto legale e le indagini in corso

Le indagini sull’incendio sono attualmente in corso e coinvolgono non solo i proprietari del Constellation, ma anche funzionari pubblici del Comune di Crans-Montana. Le autorità stanno esaminando possibili responsabilità da parte dell’amministrazione locale riguardo alla sicurezza dei locali pubblici. Questo aspetto ha sollevato interrogativi sulla gestione della situazione e sulla possibilità di collusione tra i soggetti coinvolti.

Le iniziative per le famiglie delle vittime

Nel frattempo, la comunità di Crans-Montana ha dimostrato solidarietà verso le famiglie colpite dalla tragedia. Il Comune ha stanziato un milione di franchi per una fondazione destinata a fornire aiuto alle vittime dell’incendio. “Siamo consapevoli che il denaro non cancellerà nessuna ferita, ma speriamo di poter sostenere le famiglie e testimoniare la solidarietà della comunità”, ha dichiarato il sindaco Nicolas Féraud.

La lettera dei Moretti rappresenta un tentativo di ristabilire un legame con i dipendenti in un momento di grande crisi. Le indagini continuano a fare luce su quanto accaduto quella tragica notte. La comunità e le autorità stanno collaborando per garantire giustizia e supporto a tutti coloro che sono stati colpiti da questa devastante tragedia.