Jasmine Carrisi, anche se è ancora molto giovane, vuole diventare mamma. Il padre Al Bano ha scoperto il suo desiderio in diretta televisiva e non l’ha presa per niente bene, confermando la sua posizione durante un’altra intervista.

Jasmine Carrisi diventa mamma: la reazione di Al Bano

Qualche settimana fa, Jasmine Carrisi e Al Bano sono stati ospiti di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, la pargola del cantautore di Cellino San Marco ha confessato che sogna di diventare mamma. Il padre non ha reagito per niente bene, consigliandole di pensare alla sua carriera prima di mettere al mondo dei figli.

Al Bano conferma il suo pensiero: per ora niente figli

Intervistato dal settimanale Nuovo, Al Bano ha ammesso di essere rimasto sconvolto dalla confessione di Jasmine in diretta tv. Non si aspettava che la giovane Carrisi sognasse di diventare mamma, almeno non in questo momento della sua vita. Pertanto, ha ribadito: “Diventare genitori non è un gioco, meno che mai alla sua età”.

Al Bano: Jasmine deve prima laurearsi

Al Bano non ha alcun dubbio: prima di mettere al mondo dei figli, Jasmine deve laurearsi e costruirsi una carriera. E’ certo che la giovane Carrisi, che a suo dire è la pargola che gli somiglia di più, seguirà il suo consiglio.