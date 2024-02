Jasmine Carrisi sull'infanzia con Al Bano e Loredana: "Non è bello vedere ce...

Jasmine Carrisi sull'infanzia con Al Bano e Loredana: non è stato bello vivere determinate situazioni.

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha parlato della sua infanzia vissuta accanto a due genitori perennemente al centro della cronaca rosa. La ragazza ha ammesso che non è stato per niente semplice.

Intervistata dal Corriere della Sera, Jasmine Carrisi ha parlato un po’ della sua infanzia con Al Bano e Loredana Lecciso. La ragazza, che ha scelto di seguire le orme di suo padre, ha confessato che non è stato semplice. Ha lottato tutti i giorni con la cronaca rosa e quando era ragazzina non riusciva a comprendere certi “titoloni“.

“Non l’ho vissuta benissimo la situazione. Vedevo i titoli di giornale, le copertine o le notizie in TV a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero che cosa accadesse in casa. (…) E’ sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine…”.

Oggi la giovane Carrisi non fa più caso al gossip, ma ha sottolineato che quando era bambina non avrebbe voluto che circolassero voci su Al Bano e Loredana fossero.

Jasmine Carrisi: Al Bano e Loredana dovevano essere più riservati?

“Se dovevano essere più riservati? Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formata, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose”.

Come prenderanno queste parole Al Bano e Loredana Lecciso? Sicuramente incasseranno in silenzio, d’altronde la Carrisi non ha torto.