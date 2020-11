Figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ecco chi è Jasmine Carrisi.

Venerdì 27 novembre è andata in onda la prima puntata di The Voice Senior, il nuovo programma musicale con al timone Antonella Clerici. Al suo fianco, in veste di coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Al Bano assieme alla figlia Jasmine.

Proprio la figlia del noto cantante, in occasione del suo debutto nel mondo dei talent, è riuscita a conquistare il pubblico a casa.

Chi è Jasmine Carrisi

Nata dalla storia d’amore tra Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi ha 19 anni e di recente ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo, al fianco del padre, nel nuovo talent show musicale in onda su Rai Uno, ovvero The Voice Senior.

Classe 2001, Jasmine Carrisi è la più giovane tra le figlie di Al Bano. Particolarmente seguita sui social, dove vanta tantissimi follower, dopo la puntata ha condiviso un post su Instagram attraverso il quale ha chiesto ai suoi fan: “Vi è piaciuto The Voice Senior?“. Un post che ha destato inevitabilmente l’attenzione dei suoi follower che hanno riempito la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano di numerosi commenti positivi.

Jasmine Carrisi non ha mai nascosto la propria passione per il rap e la trap, tanto che nel 2020 ha fatto il suo esordio con il brano Ego, scritto e diretto da Mauro Russo e prodotto da A.C.production, Ma non solo, la figlia di Al Bano ha anche fatto l’attrice nel film dal titolo “La dama e l’ermellino”, diretto dal regista Lorenzo Raveggi, nei panni di Isabella d’Aragona.