Jasmine Carrisi è fidanzata con Alessandro Greco, figlio del famoso e amatissimo conduttore, da un anno. A rivelarlo è stata la stessa Jasmine, che ha rinunciato al suo cognome, per spazzare via qualsiasi rumors su tutti quei presunti fidanzati che continuano ad associare a lei.

Ha voluto confermare che nella sua vita c’è solo un ragazzo che è riuscito a conquistarla ed è proprio quel giovane che era stato immortalato tra gli ulivi pugliesi insieme a lei dopo il lockdown.

Jasmine Carrisi e Alessandro Greco sono fidanzati da un anno e sono davvero molto felici ed innamorati.

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha deciso di condividere sui social network qualche loro foto insieme, mettendo a tacere completamente tutte quelle voci che le attribuivano una serie di fidanzati non veri. I genitori di Jasmine Carrisi hanno avuto modo di conoscere il ragazzo e sono molto felici e soddisfatti. In un’intervista a Intimità, la ragazza ha rivelato: “Sto con Alessandro da un anno. Mi ha conquistata per la sua positività e la sua simpatia.

Alessandro Greco è pugliese come Jasmine Carrisi ed è anche un suo coetaneo. Sembra si siano conosciuti proprio tra i banchi di scuola. Dopo il diploma i ragazzi potrebbero decidere di intraprendere strade diverse, ma se il loro amore è forte supererà un’ipotetica distanza.

Alessandro Greco è stato approvato da Al Bano e Loredana Lecciso e questo è già un grande passo, oltre ad essere il motivo per cui il ragazzo è stato visto proprio nella loro tenuta dopo il lockdown.