Jasmine Paolini raggiunge un traguardo storico: piega la russa Mirra Andreeva in due set (6-3, 6-1) in semifinale, volando in finale per l’ultimo atto dell’Open di Francia dove sfiderà la numero uno al mondo Iga Swiatek.

Jasmine Paolini in finale

Jasmine Paolini conquista la finale al Roland Garros, la prima della sua carriera in uno Slam, diventando la quinta giocatrice italiana in finale in uno Slam l’ultima, Sara Errani, 12 anni fa.

L’atleta racconta di aver vissuto l’inizio della gara con molta tensione, ricordando la sconfitta un mese fa con la stessa Andreeva:

«Oggi mi sono detta “devi fare meglio”, la conoscevo anche un po’ meglio, palla dopo palla mi sono rilassata».

L’atleta italiana, dopo aver preso consapevolezza del grande risultato ottenuto, oggi 6 giugno, lancia un messaggio a tutti i telespettatori:

«Sono felice di aver vinto. Sognare in grande è importante, negli ultimi anni l’ho fatto.. e non so cosa altro dire».

La finale di Jasmine Paolini contro Swiatek

Sabato la Paolini scenderà in campo per la sua finale e lo farà contro Iga Swiatek, la russa, regina della terra rossa. L’italiana affronterà una sfida titanica contro una giocatrice che ha vinto tre degli ultimi quattro Roland Garros (2020, 2022, 2023), alla ricerca del suo quarto trionfo a Parigi. Nell’aprile del 2022 ha raggiunto la 1ª posizione della classifica mondiale dominando la scena del tennis femminile.