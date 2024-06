Semifinale al Roland Garros per Jasmine Paolini: entra nella Top 10 al mondo

Semifinale al Roland Garros per Jasmine Paolini: entra nella Top 10 al mondo

Jasmine Paolini e la stupenda impresa al Roland Garros, entra in top 10: domani la semifinale, ecco dove guardarla

Un’altra stupenda prima volta al Roland Garros: Jasmine Paolini ha raggiunto, nella sua carriera, la semifinale in uno Slam e da lunedì prossimo ha anche la certezza di essere tra le prime dieci giocatrici del mondo; domani, giovedì 6 giugno, tornerà nuovamente in scena per disputare le semifinali del Roland Garros 2024.

Jasmine Paolini in semifinale e in Top 10

Un riscontro incredibile quello della 28enne toscana, che ha battuto la kazaka, Elena Rybakina, numero 5 al mondo, con il punteggio di 6-2 4-6 6-4. Prima di questa stagione, il suo miglior risultato in uno Slam era stato un secondo turno in sedici presenze nel tabellone.

Paolini diventa la quarta italiana ad approdare in semifinale a Parigi dopo Francesca Schiavone, Sara Errani e Martina Trevisan. Oltre a lei, solo altre 4 tenniste azzurre sono riuscite a entrare nella top ten Wta: Schiavone (n.4), Errani (n.5), Flavia Pennetta (n.6) e Roberta Vinci (n.7).

Nell’ultima ora è stato pubblicato il video da Eurosport Italia, nel quale si mostra l’emozione della Paolini, una volta scoperta la notizia di essere in Top 10:

«Da lunedì comunque vada sarai in Top 10, è il miglior tennis della tua vita?» afferma il giornalista, l’atleta, incredibilmente emozionata, replica così:

«A quanto dice la classifica sì, non ci avevo ancora pensato, è una sensazione stranissima. Difficile da sognare, ma sono emozionata e contenta».

Le prime parole di Jasmine Paolini

Al termine della gara, mentre il pubblico applaudiva senza sosta, la Paolini si mostra molto emozionata, incredula per quanto successo. Ringrazia tutti per il supporto per la sua prima volta su quel campo:

«È una sensazione incredibile, mi sono detta di combattere nel secondo set, di colpire bene ogni palla anche se lei è una campionessa e adesso sono qui. Sono rimasta in partita ogni singolo punto, sono rimasta concentrata anche se sono andata avanti di un break e lei mi ha ripreso».

Inoltre, l’atleta italiana, ha aggiunto:

«Sono contenta di aver trovato la vittoria qua è uno dei campi più belli del mondo».

La semifinale domani: ecco dove guardarla

La semifinale del Roland Garros 2024 con Jasmine Paolini si disputerà domani, giovedì 6 giugno, e si disputerà sul campo Philippe Chatrier.

Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Eurosport1 HD e in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+, con l’opzione SkyGo e DAZN in caso di passaggio sui canali lineari. OA Sport offrirà, inoltre, la DIRETTA LIVE testuale.