Jenny Guardiano, ex di Temptation Island, insultata per il suo aspetto a Verissimo: ecco la replica sui social

Jenny Guardiano, ex protagonista di Temptation Island, ospite a Verissimo sabato 25 gennaio, ha parlato della fine della relazione con Tony Renda e del dolore per la perdita del padre. Sui social, però, è stata insultata dagli haters per il suo aspetto fisico, e non ha esitato a rispondere alle critiche.

Jenny di Temptation Island insultata: la verità sul gonfiore del suo viso

Jenny Guardiano è stata duramente criticata sui social per il suo aspetto. Gli haters l’hanno accusata di aver abusato della chirurgia estetica, alterando visibilmente i tratti del suo volto.

La donna ha deciso di replicare alle critiche sui social, chiarendo le cause del gonfiore al viso. Ha raccontato di vivere un momento molto difficile e ha risposto agli haters con fermezza:

“Sono schifata dalla cattiveria dei commenti che sto leggendo sotto questo post in quanto al gonfiore del mio viso. Purtroppo ho passato e sto passando uno dei periodi più brutti della mia vita. In quanto essere umano ho reagito sfogandomi sul cibo. Eh sì, ho preso dei chili e sono più paffutella”.

Inoltre, ha aggiunto:

“Detto questo, si chiama body shaming. Ognuno di noi è speciale a modo suo, sia con qualche chilo in più sia con qualche difficoltà fisica, sia che si stia lottando con bulimia o anoressia. Invece di preoccuparvi del mio viso gonfio e di chi eventualmente ricorre alla chirurgia, cosa che non ha nulla di sbagliato, perché non vi occupate della vostra cattiveria?”

Jenny di Temptation Island: la perdita del padre e la rottura con Tony

Jenny sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita, segnato dalla recente perdita del padre, scomparso meno di un mese fa dopo una lunga malattia. Inoltre, durante la puntata di Verissimo ha raccontato i retroscena della rottura con Tony Renda, con cui aveva partecipato a Temptation Island nel tentativo di ricostruire la fiducia distrutta dai tradimenti di lui. Infine, la ex lo ha accusato di non esserle stato accanto in un momento così drammatico per lei:

“Mi trascurava, gliel’ho detto che mi dava per scontata, che non era di sostegno per me in questa situazione. Lui diceva che lo faceva per proteggermi, che mio padre aveva lasciato mia madre, me e mio fratello e io ero troppo fragile e piena di ansie”.

L’ex protagonista di Temptation Island ha inoltre raccontato che Tony non si è presentato al funerale di suo padre e, dopo una serie di discussioni, le ha fatto trovare i bagagli fuori dalla porta di casa.