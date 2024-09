Jenny Guardiano e Tony Renda hanno trovato il vero amore dopo l'esperienza di Temptation Island. Il personaggio di "Mr. Hyde" è in pensione, ma Tony afferma con forza di non aver mai ingannato Jenny. Tuttavia, la fidanzata sembra avere ancora delle incertezze.

Jenny Guardiano e Tony Renda, ex partecipanti di Temptation Island, hanno discusso la dinamica del loro amore a Verissimo. Jenny ha rivelato il suo emergente lato geloso dovuto al comportamento di Tony in passato ma insiste sulla sua fiducia verso di lui. Tony ha negato di aver mai tradito Jenny. Jenny vede in Tony una figura paterna, sopratutto dopo la separazione dei suoi genitori e la malattia del padre. Nonostante le continue verifiche di fedeltà di Jenny, il loro futuro rimane aperto, con Tony che sta pensando al matrimonio.

Jenny Guardiano e Tony Renda, protagonisti di Temptation Island, hanno condiviso la storia del loro amore durante una puntata di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Secondo Jenny, Mr Hyde, il lato represso della loro relazione, si è ritirato dopo l’esperienza in Temptation. Tuttavia, nonostante le riassicurazioni di Tony, Jenny ha espresso dei dubbi, indicando che la sua gelosia è scaturita dalle varie azioni discutibili di Tony nel corso degli anni. Nonostante ciò, lei ha affermato di fidarsi di lui e di voler continuare a provare a far funzionare la loro relazione. Tony, nel frattempo, ha sostenuto di non aver mai tradito Jenny. Oggi, Jenny vive la sua vita come desidera, senza chiedere il permesso a Tony, ma rispettandolo sempre.

Le relazioni familiari.

Jenny ha trovato in Tony un sostituto del padre che aveva perso a seguito del divorzio dei suoi genitori. «I miei genitori si sono separati quando avevo 10 anni, poi mio padre si è trasferito prima al nord e poi a Roma, lasciandoci con mia madre». Jenny ha rivelato che suo padre è gravemente malato: «Sta lottando contro il cancro, è un periodo difficile ma istruttivo. Cerco di restare al suo fianco, facendo il possibile, mentre è ricoverato in un ospedale a Roma. Abbiamo molti aspetti in comune e mi ha infuso coraggio, persino nel momento in cui dubitavo di partecipare a Temptation».

Il futuro di coppia

Tony è costantemente monitorato da Jenny, il che spinge Silvia Toffanin a fare un commento scherzoso: «Pensi davvero che Tony sia più bello di Brad Pitt?», provocando l’ilarità del pubblico in studio. Il futuro della coppia rimane incerto, poiché Jenny continua a testare la fedeltà del suo fidanzato, ma entrambi desiderano rimanere insieme e Tony sta immaginando il matrimonio.