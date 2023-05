Jessica Selassié e Barù sono stati insieme dopo il GF Vip: lei conferma

Jessica Selassié e Barù Gaetani si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip. Davanti alle telecamere si sono limitati a qualche battuta bollente, ma non è mai scattato un bacio. A quanto pare, però, dopo la fine del reality sono stati insieme per circa un mese.

Jessica Selassié e Barù sono stati insieme dopo il GF Vip

A distanza di oltre un anno, nelle ultime ore la cronaca rosa è tornata ad occuparsi di Jessica Selassié e Barù Gaetani. Stando a quanto dichiarato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, i due sono stati insieme dopo la fine del Grande Fratello Vip. Pare che la principessa etiope e il nipote di Costantino Della Gherardesca si siano frequentati per un mese circa.

Jessica Selassié e Barù si sono frequentati in gran segreto

Jessica e Barù sono stati insieme lo scorso autunno, proprio quando entrambi negavano ogni tipo di rapporto. I fan, in effetti, avevano diversi dubbi e per mesi l’hanno tempestati di domande. Oggi, a distanza di quasi un anno, è spuntata la verità: la Selassié e Gaetani si frequentavano in gran segreto.

La replica di Jessica Selassié al gossip

Appena Alessandro Rosica ha lanciato l’indiscrezione, i fan sono tornati a tempestare di domande Jessica. La Selassié, anche se in modo un po’ velato, ha confermato la relazione con Barù. La principessina etiope, davanti alla domanda di una fan, ha dichiarato: