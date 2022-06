Jessica Selassié su Barù e la nuova fidanzata: “Delusa e infastidita”

Jessica Selassié ha rotto il silenzio sui gossip riguardanti Barù e la sua fidanzata e ha dichiarato di essere delusa.

Jessica Selassié ha confessato di essere delusa per come sarebbero andate le cose tra lei e Barù dopo la fine del GF Vip.

Jessica Selassié e Barù: la confessione

La vincitrice del GF Vip 6 Jessica Selassié non aveva fatto segreto di provare dei forti sentimenti per Barù che però, nelle ultime settimane, è stato avvistato in compagnia della modella Ludovica Perissinotto, sua presunta nuova fiamma.

Nei giorni scorsi Jessica aveva precisato al suo fanclub che lei e Barù sarebbero rimasti solamente buoni amici e aveva anche dichiarato di augurargli tutto il meglio rispetto alla sua nuova storia d’amore. In queste ore però Jessica non ha nascosto di essere delusa e persino “infastidita” per come sarebbero andate le cose tra lei e l’enologo.

“Io vivo sempre con good vibes e questa energia, quindi cerco quasi sempre di non buttarmi giù.

Anche se poi magari dopo un po’ capita che crollo anche io perché sono umana. Chi ha seguito dentro la Casa ha visto che anche io – dopo tante cose brutte – avevo i miei sfoghi. Per il momento sono infastidita, delusa, ma non mi piango addosso perché ho 27 anni e sono bella. Me lo dico: sono bella”.

Jessica ha anche confessato che avrebbe appreso dei gossip attorno alla vita privata dell’enologo tramite social, e questo ovviamente non avrebbe mancato di farla soffrire.

“Quindi ci sono rimasta sicuramente molto male di scoprire cose così tramite social fra indiscrezioni, notizie e quant’altro.

Però mi faccio forza, penso al lavoro, i viaggi, le mie sorelle, il compleanno di Lulù. Ho tante cose a cui pensare che mettermi a piangere”, ha ammesso.

Barù, dal canto suo, ha sempre dichiarato di non volere da Jessica nulla più che un semplice rapporto d’amicizia.