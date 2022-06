Barù si è fidanzato, la reazione di Jessica: “I Jerù hanno sognato con me”

Barù Gaetani si è fidanzato: la reazione di Jessica Selassié non si è fatta attendere.

Barù Gaetani ha una nuova fidanzata e la reazione di Jessica Selassié non si è fatta attendere. La principessa etiope, tramire il suo profilo Instagram, ha chiesto ai fan dei Jerù di non scagliarsi contro il nobile toscano.

Barù si è fidanzato: la reazione di Jessica

La storia d’amore tra Barù Gaetani e Jessica Selassié non è mai iniziata. Dopo la fine del GF Vip, il nobile toscano e la principessa etiope si sono incontrati qualche volta, ma la passione non è mai esplosa. Negli ultimi giorni, l’ex Vippone sembra aver trovato l’amore e la notizia è arrivata in un lampo alle orecchie della Selassié. Via Instagram, Jessica ha confermato che Barù ha una nuova fidanzata, ma ha chiesto ai Jerù di non scagliarsi contro di lui.

Ha dichiarato:

“Ciao a tutti! Volevo dirvi che visto le ultime notizie vorrei fare una precisazione. Io ho sempre detto che io e Barù siamo amici ma con un rapporto senza etichetta. Sia dentro che fuori la casa, io e Barù abbiamo avuto un rapporto speciale e bello. Insieme abbiamo un fandom di coppia, i Jerù, nonostante noi non siamo una coppia”.

Le parole di Jessica Selassié

Jessica ha proseguito:

“I Jerù hanno sognato come me un qualcosa di più ma purtroppo non credo che ad oggi ci sia la voglia ed il tempo di approfondire quella nostra amicizia speciale e pura che lega me e Barù. Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole. Inoltre per lui ci sarò sempre, come lui per me. Da oggi i Jeru potranno comunque se vorranno seguirci come singoli e supportare la nostra amicizia. Grazie a tutti per il sostegno, per le notti insonni ed il bene che mi volete”.

La Selassié ha sottolineato ancora una volta che lei e Barù hanno un rapporto bellissimo, ma non sono mai stati una coppia. Vuole bene al nobile toscano e gli augura di viversi il nuovo amore senza nascondersi.

Le ultime dichiarazioni di Barù

Qualche tempo fa, anche Barù aveva commentato il rapporto che lo lega a Jessica. Come al solito, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha sottolineato che tra lui e l’ex coinquilina c’era solo una bella amicizia.

Gaetani, ospite di Non succederà più, ha dichiarato: