GF Vip, Barù e il suo passato sentimentale: spuntano due ex fidanzate famose

Concorrente rivelazione del GF Vip 6, Barù ha conquistato il cuore degli amanti del reality: scopriamo di più sulle sue ex fidanzate!

Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, meglio noto come Barù, è uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip 6, oggi è single, ma il suo passato sentimentale è stato segnato da alcune relazioni importanti, che lo stesso ha vissuto con alcune donne famose.

Scopriamone di più!

GF Vip, Barù conquista i telespettatori del reality e le coinquiline

Barù, ossia Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, può senza alcuna ombra di dubbio essere definito il concorrente rivelazione del Grande Fratello Vip 6.

L’uomo ha in poco tempo conquistato il cuore degli amanti del reality, merito della sua simpatia e perchè no, anche del suo fascino. Ma non solo, il bel Barù sembra aver fatto breccia anche nel cuore di alcune coinquiline della casa più spiata d’Italia.

GF Vip, Barù e la precedente relazione sentimentale con Victoria Cabello

Ad oggi Barù è ufficialmente single, ma in pochi sanno che il suo passato sentimentale è stato segnato da alcune relazioni con delle donne parecchio famose, una tra queste è Victoria Cabello.

La storia d’amore tra Barù e Victoria Cabello risale al 2013 e pare sia durata giusto qualche anno, la stessa conduttrice televisiva ne aveva parlato nel 2015 a Le Invasioni Barbariche, ecco cosa aveva dichiarato:

“Non so se sia il mio fidanzato, non me l’ha mai chiesto. Comunque ci frequentiamo e non è che giochiamo a Risiko quando ci vediamo, ovviamente. Però non lo so, stiamo capendo”.

GF Vip, Barù e la storia d’amore con Mariacarla Boscono

Più recente rispetto alla relazione con la Cabello, è la storia d’amore vissuta da Barù con la supermodella italiana Mariacarla Boscono. La 39enne romana, vanta una carriera gloriosa nel mondo della moda, ha sfilato tra i tanti per Alberta Ferretti e Laura Biagiotti, ma non solo, è anche madre di Marialucas Patti, una bimba di nove anni.

Tra la Boscono e Barù la relazione è stata particolarmente sentita, tanto che la modella nel mese di giugno 2021 si era dichiarata al Corriere:

“Innamorata di un uomo straordinario di cui non posso dire il nome”.

A confermare la storia, nel maggio del 2021 ci aveva pensato Barù, pubblicando su Instagram una Polaroid che lo ritraeva in compagnia della bella modella, entrambi sembravano essere super innamorati a giudicare dagli sguardi e dalla complicità mostrata nella foto.