Stefano De Martino è stato paparazzato di nuovo con Mariacarla Boscono, sua presunta nuova fiamma.

Dopo la prima paparazzata insieme Stefano De Martino e Mariacarla Boscono sono stati pizzicati insieme ancora una volta in compagnia del cucciolo di labrador adottato dal ballerino.

Stefano De Martino e Mariacarla Boscono

Dopo la seconda rottura con Belen Rodriguez Stefano De Martino ha continuato a definirsi single benché, per già due volte, sia stato paparazzato in compagnia della modella Mariacarla Boscono (ex di Ghali).

I due per il momento hanno preferito mantenere la liaison sotto il massimo riserbo, ma il fatto che siano stati avvistati insieme per ben due volte a distanza di tempo sembrerebbe confermare che tra i due ci sia qualcosa di più che una semplice amicizia.

La coppia è stata avvistata in compagnia del piccolo Choco, il labrador color cioccolato che il ballerino ha adottato dopo la separazione dalla sua ex moglie e il trasferimento in una nuova casa. Dopo la rottura dalla showgirl argentina Stefano De Martino si è chiuso nel massimo riserbo per quanto riguarda la vita privata e né lui né Belen hanno rivelato i motivi alla base della loro seconda separazione. Il ballerino si sarebbe trasferito in una casa poco distante da quella della showgirl così da poter vedere il più spesso possibile suo figlio, Santiago.

Anche Mariacarla Boscono è mamma di Marialucas Patti, la figlia nata nel 2012 dalla sua relazione naufragata con Andrea Patti.