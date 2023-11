Home > Video > Jovanotti aggiorna i suoi fan Jovanotti aggiorna i suoi fan

Dopo mesi dall'incidente, Jovanotti aggiorna i suoi fan sulle sue condizioni con un video pubblicato sui social. "Dopo 4 mesi cammino ancora con le stampelle'' il cantante dice di sentire dolore ma non si arrenderà e spera di riuscire a camminare meglio entro dicembre. ''Dentro di me c'è in atto una gestazione di qualcosa di importante'' conclude salutando i suoi fan e con la speranza di tornare presto❤️