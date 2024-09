Jovanotti ha rivelato di essere a conoscenza della condizione di salute di Luca Carboni, affermando: «Era a conoscenza della sua lotta contro il cancro, era necessario che si sottoponesse alle cure e noi, in qualità di amici, abbiamo onorato il suo desiderio di privacy».

Luca Carboni ha concesso un'interessante intervista in cui ha espresso di aver momentaneamente messo in pausa la sua carriera artistica per concentrarsi sulla sua condizione di salute. Nel dialogo con il Corriere della Sera, ha rivelato la sua battaglia contro un tumore polmonare, che ha comportato ...

Luca Carboni ha concesso un’interessante intervista in cui ha espresso di aver momentaneamente messo in pausa la sua carriera artistica per concentrarsi sulla sua condizione di salute. Nel dialogo con il Corriere della Sera, ha rivelato la sua battaglia contro un tumore polmonare, che ha comportato la necessità di sottoporsi a temibili cicli di chemioterapia. Nel suo ultimo post su Instagram, il suo grande amico Jovanotti ha rivolto a lui parole dense di affetto.

Il messaggio di Jovanotti

Si può notare una foto in bianco e nero sul profilo Instagram di Jovanotti, che immortala un momento condiviso con l’amico Luca Carboni. La didascalia riporta: “Un paio di anni fa, all’inizio del 2022, io e Luca Carboni avevamo pensato: ‘Ehi, a dicembre saranno trascorsi 30 anni dal nostro tour, il Carboni Jovanotti 1992; perché non celebriamo l’occasione?’. Ma poi, gli eventi della vita hanno preso una direzione inaspettata…nessuna celebrazione è stata possibile. (Devo ammettere di essere solitamente restio a commemorare, il passato resta tale, è una mia debolezza personale, ma quel tour è stato un’esperienza unica e memorabile sia per Luca che per me). Durante questi due anni, noi, amici e colleghi di Luca, abbiamo rispettato il suo ritiro per affrontare la malattia di cui ora finalmente si apre pubblicamente sul Corriere con Veltroni. È una meravigliosa intervista, vi consiglio di leggerla se avete l’opportunità”.

Le parole finali di Jovanotti

Jovanotti conclude con queste parole: «Luca è un esperto nell’arte di scegliere le parole adatte e nel dar loro il giusto peso; certo, è uno dei più eminenti cantautori italiani di tutti i tempi.