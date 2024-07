Jovanotti, quanto gli è costato l'incidente in bicicletta? Milioni di euro in fumo.

L’ultimo anno è stato particolarmente difficile per Jovanotti, lontano dalla sua musica a causa di un brutto incidente in bicicletta avvenuto la scorsa estate a Santo Domingo. Quanto gli è costato questo stop forzato? La cifra è altissima.

Jovanotti: quanto gli è costato l’incidente in bicicletta?

Il 15 luglio del 2023, Jovanotti ha avuto un brutto incidente in bicicletta a Santo Domingo. La situazione è apparsa subito grave e l’artista si è ritrovato con clavicola e femore fratturati. Dopo un primo intervento, lo scorso gennaio è finito nuovamente sotto i ferri perché le sue condizioni di salute non erano migliorate. Per mesi e mesi, Lorenzo si è mosso solo con le stampelle e non ha potuto fare altro che rimandare tutti i suoi concerti. Ovviamente, l’incidente in bicicletta gli è costato caro.

Jovanotti: l’incidente in bicicletta gli ha fatto perdere milioni di euro

Stando a quanto riferisce Open, l’incidente in bicicletta ha causato a Jovanotti ingenti danni economici. Nel bilanci 2023 delle sue aziende, le Srl Soleluna e Yo company, risulta una perdita complessiva di 6,5 milioni di euro di fatturato e più di un milione di euro di guadagni. Nel 2024 la situazione dovrebbe essere identica, visto che è stato costretto a rimandare i concerti al 2025. Inutile sottolineare che le società, di cui la moglie è socia, godono comunque di ottime entrate.

Jovanotti: gli incassi 2023 delle sue aziende

Entrando nei dettagli, a causa dell’incidente in bicicletta, Jovanotti ha fatturato ‘solo’ 1,6 milioni di euro (contro i 2,7 dell’anno precedente), con utile di 547 mila euro (853 mila euro del 2022) con la Soleluna. Con la Yo company, invece, ha registrato un crollo dei ricavi: 640 mila euro contro i 6,1 milioni di euro dell’anno precedente. Con l’utile non è andata meglio: 139 mila euro contro gli 842 del 2022. La situazione finanziaria di Jova, grazie soprattutto agli incassi degli anni scorsi, resta florida. Non a caso, la Yo company ha anche fatto un investimento di circa mezzo milione di euro: metà quote nel fondo Anima e l’altra metà nelle azioni Sicav DWS Floating. In poco tempo ha già guadagnato 18 mila euro.