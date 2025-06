Justin Bieber è tornato a far parlare di sé: il cantautore e musicista canadese ha infatti pubblicato su Instagram una chat privata. Ecco cosa c’era scritto.

Justin Bieber pubblica una chat privata: “È finita, ti blocco!”

Justin Bieber torna a far parlare di sé, e non per motivi legati alla musica. Nelle scorse ore infatti il cantautore e musicista canadese ha condiviso su Instagram lo screenshot di una chat privata con un suo ex amico, arrivando a scrivere alla fine: “è finita! Con te ho chiuso!” All’interno della conversazione condivisa da Bieber, in pratica il cantante accusava questo suo ex amico di non volergli davvero bene e di non accettare la sua rabbia, “la mia rabbia è una riposta al dolore che ho provato.

Chiedere a una persona traumatizzata di non esserlo è semplicemente meschino“. L’ex amico risponde così: “non sono abituato a sentirmi insulare. Non è che non veda e non senta la tua rabbia.” A questo punto, sempre nella chat pubblicata, Justin Bieber asserisce che l’amicizia tra loro è finita e che non permetterà mai a nessuno di dire che la rabbia è solo uno sfogo, poi aggiunge: “ho sempre pensato che tu fossi una femminuccia. Per questo ho sempre mantenuto le distanze, ma ero disposto a darti il beneficio del dubbio. Questo conferma che eri lo sf***to che ho sempre pensato che fossi. E adesso lasciami in pace!”. In risposta l’ex amico: “Io sono uno sf***to?” E Bieber: “Adesso ti blocco!“

Justin Bieber pubblica una chat privata: la reazione dei fan

Dopo la pubblicazione della chat privata su Instagram, i fan di Justin Bieber hanno subito commentato, tra chi voleva sapere chi fosse questo suo ex amico, tra chi invece si è mostrato preoccupato per il cantante che, secondo molti, avrebbe bisogno di aiuto. Bieber ha così postato una storia: “smettetela di chiedermi se sto bene. Smettetela di chiedermi come sto. Io non vi faccio questo. Perché so com’è la vita per tutti noi: è dura. Incoraggiamo la nostra gente, non proiettiamo le nostre insicurezze gli uni sugli altri. La vostra preoccupazione non sembra interessamento. E’ solo oppressiva, è molto strana.”