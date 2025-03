Justin Bieber ha pubblicato stories bizzarre dopodiché ha disattivato il suo account sul famoso social. Il tutto per poche ore salvo poi attivarlo nuovamente.

Justin Bieber non sta avendo un periodo facile in particolare sul fronte della propria vita privata che è parsa abbastanza difficile, tanto da volerlo portare a dire addio alla musica, non a caso il suo ultimo album risale a diversi anni fa. Quello che il 31enne fa sui social ha fatto destare anche più di un campanello di allarme all’interno della sua fanbase.

Justin Bieber, che cosa sta succedendo?

Bieber è in un momento di difficoltà sia artistica che di vita e non ne ha fatto segreto. Le sue dichiarazioni di aiuto per cercare di uscire dal tunnel di negatività che lo attanaglia hanno fatto il giro del mondo.

Ora però per il 31enne la situazione potrebbe addirittura peggiorare dato che il matrimonio con Hailey Baldwin è anch’esso in una fase critica nonstante il cantante abbia sempre mostrato che lei è costantemente al suo fianco.

L’addio (momentaneo) a Instagram

Ha fatto molto scalpore l’ultima decisione di Bieber, dire addio al mondo social ed in particolare ad Instagram. Avrebbe infatti deciso di rimuovere il proprio profilo presente sul famosissimo social network.

Nelle ultime ore come riportato anche dal sito specializzato Biccy.it avrebbe pubblicato stories di disegni ambigui oltre all’immagine di lui che fuma, si sospetta una canna.

Immagini piuttosto eloquenti che mostrano il grande disagio che sta attraversando. Il problema è che non sembra cercare realmente aiuto per uscire da questa condizione di difficoltà.

A seguito delle stories e della momentanea sparizione ha deciso di riattivare il profilo, ora cresce la curiosità per capire quale sarà la prossima mossa della star statunitense.