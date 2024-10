Negli ultimi tempi, diverse pubblicazioni hanno segnalato la partecipazione di vari celebrità, come Beyoncé, Jay Z, Leonardo DiCaprio e Justin Bieber, a celebri eventi organizzati da Sean Combs, noto come Diddy. In particolare, Justin Bieber è stato il nome più frequentemente menzionato, suscitando speculazioni sui possibili legami del cantante canadese con il controverso evento. Alcuni legali hanno addirittura fatto riferimento a un video di cui si sarebbe ipotizzato il coinvolgimento di Bieber, all’insaputa del cantante. Nonostante l’ansia di alcuni familiari di Bieber, il cantante ha optato per il silenzio, seguendo le indicazioni del suo entourage.

Scelta di Bieber

Un amico intimo di Justin ha recentemente condiviso con Entertainment Tonight le ragioni di questa scelta. Ha spiegato che Bieber si sta dedicando completamente alla sua famiglia e che ha deciso di rimanere estraneo alla situazione controversa. «Ha ricevuto l’indicazione di allontanarsi dalla questione e lui è totalmente d’accordo», ha riferito la fonte. Bieber teme che un eventuale coinvolgimento possa compromettere la tranquillità della sua vita familiare. «La sua priorità in questo momento è tutelare sua moglie, Hailey, e il loro bambino. La salute mentale è fondamentale per entrambi, e Justin sta lavorando attivamente per mantenere un buon equilibrio nella sua vita privata», ha aggiunto l’amico.

L’amico ha anche fatto sapere che Bieber sta attraversando un periodo straordinario con i suoi cari, esprimendo la volontà di sfruttare appieno questa fase della sua esistenza.

Supporto di Hailey Bieber

Hailey Bieber, la consorte di Justin, è stata descritta come un pilastro portante per il cantante, supportandolo nel mantenere un atteggiamento ottimista e nel ridurre le fonti di stress. Una fonte ha rivelato: «Lei è sempre presente, garantendo che la sua salute mentale resti una priorità».

Ora che ha 30 anni, Justin ha deciso di allontanarsi dall’attenzione mediatica per concentrarsi interamente sul suo nuovo ruolo di padre. Secondo un amico, il cantante non solo ha scelto di non commentare la polemica legata a Diddy, ma ha anche ridotto al minimo le sue uscite pubbliche e le interviste. «Sta dedicandosi a suo figlio. I primi anni di vita sono unici, e Justin desidera che nulla comprometta questi momenti speciali. È perfettamente consapevole che questa fase non si ripeterà e vuole godersela appieno».

A differenza di altre star, Justin Bieber ha deciso di mantenere il silenzio riguardo allo scandalo, preferendo tutelare la sua privacy.