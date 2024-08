Una notizia inaspettata, quella comunicata da Kasia Smutniak, a cui i fan fanno fatica a credere. L’attrice ha deciso di dire addio alla recitazione, ritirandosi a vita privata.

Kasia Smutniak dice addio alla recitazione

Intervistata da La Stampa, Kasia Smutniak ha fatto un annuncio del tutto inaspettato: l’addio alla recitazione. L’attrice non ha preso questa decisione su due piedi, ma ci ha riflettuto a lungo. Ha ammesso che avrebbe voluto farlo anni fa, poi qualcuno o qualcosa l’ha sempre spinta a tornare sui suoi passi. Adesso, invece, ne è convinta come non mai.

L’annuncio di Kasia Smutniak

Kasia Smutniak ha dichiarato:

“Sono entrata in un’altra fase della mia vita e ho sentito l’esigenza di smettere. (…) Non voglio più fare l’attrice e penso sia la decisione più punk che ho preso anche perché l’ho maturata in un momento bellissimo della mia carriera. Da più di vent’anni racconto storie e ho creduto davvero, ogni volta, che valesse la pena raccontarle. A un certo punto la realtà che mi circondava, le persone che incontravo, le loro vicende, mi sembravano più interessanti di quelle che mi capitava di interpretare”.

L’addio alla recitazione non è frutto dell’impulsività, ma è ragionato e, per il momento, irrevocabile.

Kasia Smutniak: l’addio già comunicato all’agente

Kasia Smutniak è talmente convinta di non voler più fare l’attrice da aver già parlato con la sua agente. Non solo, ha avvisato anche l’ufficio stampa e tutte le persone che lavorano con lei. In molti credono che la sua sia solo una crisi passeggera, ma basta ascoltarla per capire che non sarà così. Come si reinventerà? Non possiamo fare altro che attendere per scoprirlo.