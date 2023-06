La famiglia della piccola Kata, bimba scomparsa a Firenze, ha un sospetto. Secondo i genitori della piccola, avrebbe seguito solo una mamma.

Kata, scomparsa a Firenze: il sospetto principale della sua famiglia

Il giorno successivo a quello della scomparsa della piccola Kata, la bambina sarebbe stata vista in compagnia di un uomo a Novoli. L’ipotesi dell’avvocato che assiste il papà è che avrebbe seguito solo una mamma. “Non si sarebbe mai fatta avvicinare da sconosciuti. Solo una mamma” ha dichiarato. “Soltanto una donna può aver conquistato la fiducia di Kata. Più di una donna, una mamma” ha spiegato l’avvocato Filippo Zanasi, che assiste il papà di Kata, Miguel Angel Romero Chicco, insieme alla collega Sharon Matteoni, legale di Kathrine Alvarez, mamma della bambina. “Si è lasciata condurre verso qualcuno che purtroppo l’ha portata via, a quel punto anche con la forza” ha aggiunto il legale. Tra le segnalazioni sui presunti avvistamenti della bambina, una suscita maggiore interesse, ovvero l’avvistamento della piccola a Novoli, in compagnia di un uomo e altri bambini, il giorno dopo la scomparsa. Tra i legali si fa strada l’ipotesi che Kata possa essere stata rapita da una donna, perché la piccola non si sarebbe mai fatta avvicinare da sconosciuti, ma solo da una mamma.

Kata, scomparsa a Firenze, segnalazione: “Era con un uomo e due bambini”

Gli inquirenti escludono che la bambina possa trovarsi ancora nell’ex hotel. Al vaglio degli investigatori ci sarebbero, oltre ai filmati delle telecamere e i video che riprendono la piccola prima della scomparsa, anche una serie di segnalazioni. Secondo quanto riportato dall’avvocato, il giorno dopo la scomparsa, la piccola sarebbe stata avvistata a Novoli. “Una persona che ha chiamato in studio sostiene di averla vista in compagnia di un uomo e altri due bambini” ha spiegato il legale. La pm della Ddi Cristhine von Borries, titolare dell’inchiesta, ha ipotizzato un sequestro di persona a scopo di estorsione. Pista plausibile, secondo Zanasi, ma non definitiva. “Ci sono tante situazioni intrecciate. Perché è un fatto che molte persone potrebbero avercela, e forse ce l’hanno, coi nostri assistiti, i genitori di Kata. Io dico: qual è il movente del rapimento? Dobbiamo sapere questo” ha aggiunto.