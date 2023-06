Kata a Chi l'ha visto, è giallo sull'indirizzo nei volantini: "Scomparsa da via Monteverdi"

Da settimane non si hanno più notizie della piccola Kata, la bambina scomparsa a Firenze dall’ex hotel Astor lo scorso 10 giugno. La trasmissione Chi l’ha visto, condotta da Federica Sciarelli, è tornata nuovamente sul caso. In particolare sono stati puntati i fari sui volantini che sono stati diffusi nei giorni successivi alla scomparsa: l’indirizzo riportato è quello di via Monteverdi, ma qual è il motivo?

Bambina scomparsa a #Firenze: Come è stata portata via dall’ex hotel la piccola Kata? Perché nel primo appello sui volantini si indicava via Monteverdi come luogo della scomparsa? Chi l’ha presa è uscito da lì?#chilhavisto→https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/hpVdHWO9Or — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) June 28, 2023

Caso scomparsa Kata a Chi l’ha visto: “È scomparsa da via Monteverdi”

Proprio per ciò che riguarda l’indirizzo dal quale la piccola Kata sarebbe scomparsa è bene ricordare che l’indirizzo dell’entrata principale dell’ex Astor è situato in via Maragliano. Vi sono poi quattro uscite secondarie su via Boccherini ed è questo l’ultimo punto dal quale è partita la riflessione: l’indirizzo è stato inserito nel volantino prima che venissero acquisite le telecamere site nelle due vie. Qui è stato mostrato che la piccola non era uscita da quegli ingressi: qualcuno dunque potrebbe essere certo del fatto che Kata possa aver fatto perdere le tracce nel civico 70 di via Monteverdi.

L’insolita indicazione sul volantino: il significato

Dalla trasmissione è’ emerso un altro elemento importante: la redazione del programma di Rai 3 ha fatto sapere di aver parlato con una persona che conosce i familiari della donna. Quest’ultima ha spiegato qual è il legame con l’indirizzo nel volantino: “La madre non voleva far sapere all’inizio che lei viveva insieme ai figli all’interno dell’ex Astor”.