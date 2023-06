Kata, sospettato del rapimento un ex occupante dell'hotel Astor

Nuova pista per la scomparsa della piccola Kata: il colpevole del rapimento potrebbe essere un ex occupante dell’hotel Astor di Firenze.

La nuova pista per la scomparsa di Kata

A rapire Kataleya Alvarez è stata una persona che probabilmente viveva già all’interno dell’ex hotel Astor. Questa l’ultima pista che gli inquirenti stanno seguendo, nel tentativo di rintracciare la bambina di 5 anni scomparsa lo scorso 10 giugno dall’edificio di Firenze, nel quale viveva con la madre e il fratellino.

Le indagini proseguono senza sosta, ma con non poca fatica a causa degli scarsi indizi. Nemmeno le telecamere del circuito di videosorveglianza sembrano aver fornito dettagli decisivi alla risoluzione del mistero.

Ecco perché il colpevole potrebbe essere dell’hotel Astor

I filmati mostrano con certezza che Kata non è mai uscita dal cancello dell’edificio, anche se potrebbe essere stata portata via da un’uscita secondaria, non coperta dalla videosorveglianza.

Al tempo stesso però, nessuna telecamera ha ripreso, nel giorno della scomparsa della piccola, l’ingresso di persone estranee allo stabile o non conosciute da chi vi abitava. Ne consegue quindi che il rapitore della bimba dovrebbe essere un occupante dell’Astor.

Le testimonianze per adesso sarebbero state però piuttosto vaghe, e gli investigatori mirano a fare chiarezza anche su questa nuova ipotesi.